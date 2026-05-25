Els Bombers rescaten una parella ferida després de relliscar baixant del Balandrau

Els dos joves, de 24 i 25 anys, havien caigut en una zona de difícil accés i havien perdut el camí

L'helicòpter dels Bombers dels GRAE a Olot. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Queralbs

Els Bombers van rescatar aquest diumenge al vespre una parella que havia resultat ferida després de relliscar per la neu mentre baixava del Balandrau, a Queralbs.

L’avís va entrar cap a les vuit del vespre. Segons la informació rebuda pels serveis d’emergències, els dos joves, de 24 i 25 anys, estaven fent la baixada del Balandrau quan van caure en una zona de difícil accés. A més, havien perdut el camí.

Arran dels fets, els Bombers de la Generalitat van activar una dotació terrestre i el mitjà aeri amb els GRAE. Un cop localitzats, els efectius van fer l’evacuació amb gruatge.

Els joves presentaven diverses contusions, sobretot el noi, tot i que les ferides eren de caràcter lleu, segons els Bombers. Posteriorment, el SEM es va fer càrrec de l’atenció sanitària de la parella.

