Els Bombers rescaten una parella ferida després de relliscar baixant del Balandrau
Els dos joves, de 24 i 25 anys, havien caigut en una zona de difícil accés i havien perdut el camí
Els Bombers van rescatar aquest diumenge al vespre una parella que havia resultat ferida després de relliscar per la neu mentre baixava del Balandrau, a Queralbs.
L’avís va entrar cap a les vuit del vespre. Segons la informació rebuda pels serveis d’emergències, els dos joves, de 24 i 25 anys, estaven fent la baixada del Balandrau quan van caure en una zona de difícil accés. A més, havien perdut el camí.
Arran dels fets, els Bombers de la Generalitat van activar una dotació terrestre i el mitjà aeri amb els GRAE. Un cop localitzats, els efectius van fer l’evacuació amb gruatge.
Els joves presentaven diverses contusions, sobretot el noi, tot i que les ferides eren de caràcter lleu, segons els Bombers. Posteriorment, el SEM es va fer càrrec de l’atenció sanitària de la parella.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra