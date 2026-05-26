Des de fer un cinema a un parc per a persones amb problemes de mobilitat: les idees dels infants per millorar Banyoles
Prop de 200 alumnes de 5è de primària de les escoles Baldiri Reixac, Pla de l’Ametller, Can Puig i La Draga han presentat 44 propostes sobre medi ambient, mobilitat, accessibilitat i nous espais d’oci per a joves
Un cinema, una pista de patinatge, un local per a joves, un parc per a persones amb problemes de mobilitat o millores en l’ús dels patinets elèctrics. Aquestes són només algunes de les idees que 195 alumnes de 5è de primària de Banyoles han presentat aquest dimarts per millorar la ciutat en el marc del projecte 'Banyoles ets tu!'.
L’Auditori de l’Ateneu de Banyoles ha acollit aquest matí l’acte de clausura del programa, en què ha participat tot l’alumnat de 5è de primària de les escoles Baldiri Reixac, Pla de l’Ametller, Can Puig i La Draga. En total, els infants han presentat 44 propostes sorgides de l’observació de la ciutat i del treball fet durant tot el curs.
Els projectes aborden àmbits diversos, però tenen un objectiu comú: pensar com es pot fer una Banyoles més cívica, més educadora i més adaptada a les necessitats dels veïns. Entre les propostes vinculades a l’accessibilitat destaquen les millores en espais com les voreres i la creació d’un parc per a persones amb problemes de mobilitat.
El medi ambient també ha estat un dels eixos dels treballs. Els alumnes han plantejat, entre altres idees, millorar l’eficiència de l’enllumenat públic a través de l’energia solar i ampliar la informació sobre la vegetació que hi ha a l’entorn de l’Estany de Banyoles.
Una altra part important de les propostes se centra en la mobilitat. En aquest àmbit, bona part dels projectes han posat la mirada en els patinets elèctrics, amb iniciatives per disminuir-ne la velocitat i fomentar-ne un ús responsable a la ciutat.
Els infants també han reclamat més espais d’oci per als joves. En aquest apartat hi apareixen propostes com fer un local juvenil, crear una pista de patinatge o impulsar un cinema a Banyoles.
Una mirada "crítica i transformadora"
La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles, Nani Comalat, ha destacat que el projecte és "molt enriquidor" i ha subratllat el valor de la mirada dels infants. Segons Comalat, un dels aspectes que més es valora és que els alumnes tinguin una mirada "crítica i transformadora". La regidora també ha remarcat que el programa permet que els infants "se sentin escoltats i participin de possibles canvis i accions que es poden portar a terme des de l’Ajuntament".
'Banyoles ets tu!' es va posar en marxa el curs 2016-2017 amb l’objectiu de desenvolupar actituds participatives, actives, transformadores i compromeses amb la ciutat entre els infants de cicle superior de primària de les escoles de Banyoles. El projecte està ideat i dinamitzat per professionals de la plataforma la ColActiva i compta amb el suport i el finançament del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles.
El programa parteix de l’observació de la ciutat i del diàleg amb diferents entitats. A partir d’aquest procés, els infants identifiquen punts de millora, reflexionen sobre possibles solucions i desenvolupen un projecte. Durant el procés també hi participen representants municipals, tècnics i altres experts, que escolten les propostes i hi fan aportacions.
La iniciativa compta també amb el suport de la Diputació de Girona i el curs 2020-2021 va rebre la distinció de Projecte d’Innovació Educativa com a pràctica de referència, amb el reconeixement pedagògic del Departament d’Educació.
Conèixer les maquetes
Les maquetes de les 44 propostes presentades pels alumnes es podran veure des d’aquesta tarda i fins al divendres 29 de maig a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Banyoles.
