Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona

Més de 600 efectius participen des de la matinada en entrades a immobles del barri de la Font de la Pólvora i en altres municipis i també es vincula el grup a la tinença d'armes i blanqueig

El dispositiu dels Mossos d'Esquadra a l'avinguda de la Font de la Pólvora de Girona. / DdG

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa aquesta matinada de dimarts una macrooperació policial contra una organització criminal estable amb epicentre a la província de Girona i dedicada principalment al cultiu indoor de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. La investigació també relaciona el grup amb la tinença d’armes i el blanqueig de capitals.

El dispositiu està liderat per agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona i continua obert. El cas es troba sota secret de les actuacions, fet que limita per ara la informació sobre el nombre d’entrades, possibles detencions o material intervingut.

Agents d'Investigació dels Mossos davant dels pisos on es fan escorcolls a Girona. / Mossos d'Esquadra

El desplegament policial ha començat cap a les cinc de la matinada preveu diverses entrades i escorcolls en immobles de la demarcació de Girona. Segons la informació facilitada, els Mossos actuen en punts de Girona com el barri de la Font de la Pólvora, Riudarenes, Cassà de la Selva, l’Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt.

A Girona ciutat, una de les actuacions se situa a l’entorn de l’avinguda de la Font de la Pólvora, en el marc d’un operatiu que s’ha iniciat de matinada i que mobilitza més de 600 efectius policials.

En el dispositiu hi participen agents de la DIC, el GEI, la BRIMO, l’ARRO, la Policia Científica, la Unitat Canina, Mitjans Aeris, la Sala Central i unitats de Seguretat Ciutadana. L’operació està enfocada a desarticular una estructura presumptament dedicada al tràfic de droga, especialment vinculada a plantacions interiors de marihuana.

Per ara, els Mossos mantenen l’operatiu en marxa. La investigació continua sota tutela judicial i sota secret, de manera que no es descarten noves actuacions durant les pròximes hores.

