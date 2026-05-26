El Parc dels Coloms d’Olot estrena un gronxador adaptat
El nou equipament del Parc dels Coloms, finançat per la Cursa de Sant Lluc i empreses locals, permetrà que infants amb mobilitat reduïda juguin en igualtat de condicions.
Olot ha instal·lat un gronxador adaptat al Parc dels Coloms perquè infants amb mobilitat reduïda puguin jugar en aquest espai públic. El nou seient incorpora un arnès de protecció i un tancament especial, i està pensat per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys.
L’actuació s’ha fet amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot i la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, i amb el suport de les empreses TAVIL i NASP Complements. El consistori s’ha encarregat de la instal·lació i assumirà també el manteniment del nou element de joc.
El finançament prové de les aportacions recollides a través de les inscripcions de la Cursa de Sant Lluc, celebrada el 19 d’octubre del 2025 amb 230 participants, i de la donació de les dues empreses, que han cobert el cost del recanvi del seient. Des de fa anys, la prova incorpora un vessant inclusiu per recaptar fons destinats a adaptar espais públics.
Adaptacions per infants
El nou gronxador dona continuïtat a altres actuacions fetes a la ciutat, com el sorral adaptat del Parc de les Mores, pensat perquè infants amb discapacitat física puguin jugar en igualtat de condicions.
“El joc és un dret fonamental per a tots els infants, independentment de les seves capacitats. Amb accions com aquesta, estem apostant per mostrar com no hi ha barreres físiques i socials a la nostra ciutat”, ha afirmat el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, Aniol Sellabona.
Sellabona també ha agraït la implicació de les empreses i dels corredors que han participat en la Cursa de Sant Lluc, i ha defensat que aquestes aportacions permeten convertir la solidaritat local en millores concretes als espais públics d’Olot.
