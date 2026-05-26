Prenen possessió els dos nous regidors del PSC a Ripoll amb retrets d'Orriols que els titlla «d'esquirols»
Paco Morillo i Jorge Iglesias relleven Enric Pérez i Anna-Belén Avilés, que van ser cessats per la direcció del partit
Els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres possessió al ple d'aquest dimarts. El partit torna a tenir representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors, Enric Pérez i Anna-Belén Avilés, per haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el pressupost. Iglesias ha estat l'únic que ha intervingut en la presa de possessió i ha assegurat que desenvoluparà l'activitat "amb la lleialtat que correspongui". Iglesias ha intervingut en castellà, fet que l'alcaldessa, Sílvia Orriols, ha titllat d'«inaudit» i l'ha animat a apuntar-se a l'escola d'adults. Orriols ha criticat que cap dels dos regidors ha estat escollit democràticament i els ha acusat «d'esquirols».
