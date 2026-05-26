
El tram dels túnels de Bracons que torna a tenir restriccions aquesta setmana

La C-37 tindrà tallat el carril lent en sentit Vic entre dimecres al matí i dijous a la tarda, en un tram dels túnels de Bracons que ja ha registrat diverses restriccions durant la tardor i l’hivern

Els túnels de Bracons, en una imatge d'arxiu. / Redacció

Jesús Badenes

Olot

La C-37 tindrà restriccions aquesta setmana als túnels de Bracons. El carril lent en sentit Vic quedarà tallat entre les vuit del matí de dimecres 27 de maig i les cinc de la tarda de dijous 28, en el tram comprès entre els punts quilomètrics 168+500 i 163+350.

Segons l’avís del Centre de Control de Túnels de la Generalitat, la circulació no quedarà interrompuda. Durant tota l’afectació es mantindrà un carril per cada sentit, de manera que els vehicles podran continuar passant pels túnels, tot i que amb menys capacitat.

El tram forma part de l’eix que connecta la Garrotxa i Osona a través de Bracons. La restricció pot condicionar els desplaçaments habituals entre l’entorn d’Olot, la Vall d’en Bas, Torelló i Vic, sobretot en les hores de més mobilitat.

Una segona afectació a Joanetes

Al voltant de Bracons també hi haurà una segona afectació aquests dies. La GIV-5273, la carretera de Joanetes cap al coll de Bracons, tindrà talls puntuals i pas alternatiu del 25 de maig a l’1 de juny, entre les 7.30 i les 13.30 h, segons l’avís municipal facilitat. És una restricció diferent de la dels túnels de la C-37, però pot afegir incidències puntuals als desplaçaments locals per la zona. La Diputació de Girona identifica la GIV-5273 com la via de Joanetes al coll de Bracons dins la seva xarxa viària.

L’afectació arriba després d’altres restriccions recents al mateix corredor. El novembre passat, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas va informar de treballs de manteniment entre els punts quilomètrics 170+500 i 163+350, també en sentit Vic, amb un carril tallat i un altre obert per sentit. Pocs dies després, hi va haver una altra actuació entre els quilòmetres 163+350 i 168+050, en sentit Olot, amb una configuració similar de la circulació.

Els conductors que hagin de circular pels túnels entre dimecres i dijous hauran d’estar pendents de la senyalització i de l’estat del trànsit. La via continuarà oberta, però amb una reducció de carrils en sentit Vic.

