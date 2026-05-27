Un conductor amb el carnet retirat atropella un ciclista, xoca contra un cotxe i intenta fugir a Olot
La Policia Municipal va detenir l’home, que es va negar a fer la prova d’alcoholèmia, i el ciclista va ser traslladat a l’Hospital d’Olot.
Un conductor amb el permís retirat va atropellar dimarts al vespre un ciclista a Olot i va intentar fugir del lloc de l’accident. Els fets van passar aquest dimarts 26 de maig, cap a un quart de vuit del vespre, a l’avinguda Girona d’Olot, i van generar expectació entre diversos veïns de la zona.
El vehicle implicat va xocar contra una bicicleta i, posteriorment, va impactar amb un altre cotxe. El conductor causant del sinistre viari va intentar fugir del lloc dels fets. Arran de l’accident, el Servei d’Emergències Mèdiques va traslladar el ciclista ferit lleu a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
La Policia Municipal d’Olot va identificar el conductor del vehicle infractor i va comprovar que tenia el permís de conduir retirat. L’home també es va negar a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia. Davant d’aquests fets, els agents el van detenir.
El detingut, de 49 anys i amb diversos antecedents per fets similars, haurà de passar properament a disposició judicial. Se l’investiga per delictes contra la seguretat viària, indiquen en un comunicat.
