Detinguts dos homes per entrar en un habitatge del passeig marítim d’Empuriabrava i causar-hi danys

La Policia Local de Castelló d’Empúries els va localitzar diumenge a la tarda a l’interior del domicili després de l’avís d’uns veïns

Els danys a una de les portes del domicili d'Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir diumenge a la tarda dos homes, de 29 i 54 anys, com a presumptes autors d’un delicte de violació de domicili i danys en un habitatge del sector Delta Muga, al passeig marítim d’Empuriabrava.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de cinc de la tarda, quan uns veïns van alertar la policia que hi havia dues persones que havien accedit de manera il·legal a un domicili. En arribar al lloc, els agents van localitzar els dos homes a l’interior de l’habitatge.

Segons la Policia Local, a l’immoble s’hi havien ocasionat danys a la porta i als panys d’accés. Després de fer les comprovacions oportunes i recollir la manifestació de la resident, els agents van detenir els dos homes com a presumptes responsables dels fets.

En l’actuació, la policia també va intervenir diverses eines que presumptament s’haurien utilitzat per forçar l’entrada a l’habitatge.

