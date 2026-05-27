El Dr. Alfons Martinell, codirector de la Càtedra UNESCO Pau Casals, rep la Medalla d’Or al Mèrit a les Belles Arts 2024
El Consell de Ministres distingeix el banyolí per la seva labor en la Càtedra UNESCO Pau Casals i la defensa dels drets humans
L’acte oficial de lliurament de les Medalles d’Or al Mèrit a les Belles Arts celebrat a Toledo ha reunit destacades personalitats del panorama cultural, entre les quals figura el banyolí Dr. Martinell, guardonat per la seva trajectòria excepcional i la seva aportació rellevant al món de la cultura, especialment en l’àmbit dels drets culturals.
Aquesta distinció, concedida pel Ministeri de Cultura, premia persones i entitats que han estat rellevants en la creació artística i cultural, així com aquelles que han contribuït de manera notable a la promoció, el desenvolupament i la difusió de l’art i la cultura, o a la preservació del patrimoni artístic.
Al llarg de la seva carrera, el Dr. Alfons Martinell ha tingut un paper fonamental tant en l’escena cultural estatal com internacional. La seva tasca al capdavant de la Càtedra UNESCO Pau Casals reflecteix un ferm compromís amb la difusió dels valors universals que Pau Casals va defensar, com la pau, la solidaritat i els drets humans, mitjançant la música i la cultura.
