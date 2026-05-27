Els termòmetres registren temperatures de 35 graus a Girona en el dia més càlid de l'episodi de calor
Tot i la calor d'aquests dies a Catalunya no s'ha assolit els valors màxims de maig del 2022, quan es van registrar fins a 38 graus.
Els termòmetres han registrat aquest dimecres temperatures de 35,1 graus a Girona i de 32,5 graus a la Tallada d'Empordà, on s'ha igualat la màxima del 28 de maig del 2022, que era el rècord de maig dels 37 anys de registres en aquest punt.
Al conjunt de Catalunya, la temperatura més alta ha estat de 36,6 graus a Vinebre (Ribera d'Ebre) en el que ha estat el dia més càlid, fins ara, d'aquest episodi de calor plenament estiuenca, segons subratlla el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Altres temperatures destacades són els 35,6 graus de Seròs (Segrià). Amb tot, al conjunt de Catalunya la calor d'aquests dies no ha estat tan intensa com la del 21 i 22 de maig del 2022, quan es van assolir els 38 graus.
D'altra banda, l'SMC apunta que la temperatura nocturna també és alta per l'època. En diferents punts de la ciutat de Barcelona fa quatre dies que els termòmetres no baixen dels 20 graus, que marca el límit de la considerada nit tropical. A l'estació de Can Bruixa, a la capital catalana, la primera nit d'aquestes característiques es va registrar el diumenge 24 de maig. Al llarg dels seus 40 anys de dades, la més primerenca ha estat la del 7 de maig del 2020.
