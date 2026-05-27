Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat
Adif necessita 1.037 metres quadrats d'expropiació i 2.602 d'ocupació temporal per la reducció de la inclinació i el reforç d'un talús amb murs d'escullera
Cinc finques rústiques d’Aiguaviva estan incloses en el tràmit d’expropiació que ha de permetre a Adif reforçar un talús situat al costat de la via ferroviària. El Ministeri de Transports ha obert el període d’informació pública de l’expedient, que afecta terrenys del polígon 5 del municipi.
El procediment preveu 1.037 metres quadrats d’expropiació i 2.602 metres quadrats d’ocupació temporal. Aquest segon concepte no implica perdre definitivament el terreny, sinó que l’administració el necessita durant les obres per a accessos, acopis i instal·lacions auxiliars. El projecte calcula una durada dels treballs de sis mesos.
Quin termini tenen els afectats?
Els propietaris i la resta de persones o entitats interessades disposen de 15 dies hàbils per presentar al·legacions. A més, els titulars afectats estan convocats el 30 de juny del 2026 per a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació, un pas habitual abans que l’administració pugui disposar dels terrenys.
Aquest tràmit no vol dir que les màquines hagin d’entrar de manera immediata ni que l’obra ja estigui en marxa. El projecte estava aprovat des del 7 de febrer del 2025, i ara el procediment avança cap a la disponibilitat dels terrenys necessaris.
Què hi vol fer Adif?
L’actuació se situa en un tram de la línia L050 Madrid-Puerta de Atocha - Límit ADIF-LFPSA, entre els punts quilomètrics 707+360 i 708+130, dins del terme municipal d’Aiguaviva. El projecte fa servir el terme tècnic “desmunt”, però per entendre-ho millor es tracta del pendent de terra que acompanya la infraestructura ferroviària.
La solució prevista passa per reduir la inclinació del talús i reforçar-lo amb murs d’escullera d’uns cinc metres d’altura. També s’hi preveuen una geomalla volumètrica, la reparació de cunetes, un cunetó revestit per retenir possibles arrossegaments de material, l’allargament d’un camí de servei i la reposició d’una canalització afectada pels treballs.
A qui afecta?
L’expedient afecta cinc finques del polígon 5 d’Aiguaviva. Totes consten com a sòl rural i no hi ha cap edificació afectada, segons l’annex d’expropiacions. Tampoc no es preveuen servituds. Els plànols situen la zona d’actuació a l’entorn del corredor ferroviari, prop de l’AP-7 i del terme de Fornells de la Selva.
Subscriu-te per seguir llegint
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- Foc nou al Girona
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit