Un foc de matinada en un pis d’Olot deixa una veïna atesa per ansietat i un gat mort
El foc ha afectat una habitació d’un habitatge de la carretera de Santa Pau
Un incendi en un pis d’Olot ha obligat aquesta matinada a evacuar una dona a l’hospital i ha acabat amb un gat mort. El foc s’ha declarat cap a tres quarts de dues de la matinada d’aquest dimecres en un habitatge situat en un bloc de la carretera de Santa Pau, a la zona de Sant Cristòfol les Fonts d’Olot.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís d’un foc d’habitatge i hi han desplaçat dues dotacions. A la zona també s’hi han mobilitzat efectius del SEM, la Policia Municipal d’Olot i els Mossos d’Esquadra.
Quan els serveis d’emergència han arribat al lloc, la dona que viu al domicili ja es trobava fora del pis. Segons els Bombers, els sanitaris l’han atès pel seu estat nerviós i finalment el SEM l’ha traslladat a l’Hospital Comarcal d’Olot per un atac d’ansietat.
Els Bombers han accedit posteriorment a l’habitatge per fer-ne la revisió i han comprovat que el foc havia afectat una habitació, tot i que s’hauria apagat abans de l’arribada dels efectius. Durant la inspecció del punt on s’hauria iniciat l’incendi, els Bombers han localitzat un gat viu i un altre de mort.
Malgrat això, el fum estava molt concentrat en aquesta estança i s’havia escampat per l’edifici. Els efectius han ventilat l’habitació afectada i també l’escala del bloc. A més, han revisat dos habitatges dels baixos, que no han patit afectacions.
