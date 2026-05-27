Junts permet l'aprovació definitiva del pressupost de l'Ajuntament de Ripoll amb la seva abstenció a les al·legacions
Orriols podia activar la qüestió de confiança si el ple hagués acceptat les esmenes d'un regidor del PSC
El pressupost de l'Ajuntament de Ripoll s'ha aprovat definitivament al ple d'aquest dimecres gràcies a l'abstenció dels tres regidors de Junts a unes al·legacions presentades per un regidor del PSC. El ple va debatre si s'incorporaven o no aquestes esmenes, un punt que es va tombar amb 7 vots a favor -els 6 d'Aliança i l'únic de Som-hi Ripoll-, 3 abstencions dels regidors de Junts i 6 vots en contra -ERC, CUP i PSC-. Si el ple hagués decidit incorporar les al·legacions, el pressupost s'hagués hagut de sotmetre a un tràmit d’aprovació amb les esmenes incorporades. Segons fonts municipals, en aquest cas l'alcaldessa Sílvia Orriols hagués tingut l'opció d'acceptar-ho o d'activar una qüestió de confiança.
Es tracta d'unes esmenes presentades per un dels nous regidors del PSC, Paco Morillo, que va introduir abans de prendre possessió del càrrec. Orriols va titllar la presentació de les al·legacions com a "maniobra política legítima, però immoral" i va acusar els socialistes de voler fer "un intent barroer de paralitzar l'Ajuntament".
En el seu discurs, el portaveu de Junts, Ferran Raigon, va assegurar que no s'estava votant el pressupost sinó "si el pressupost tira endavant amb la incorporació d'al·legacions o sense", ja que, segons va dir, "els pressupostos ja es van votar en el seu dia i van quedar aprovats".
Tanmateix, fonts municipals han aclarit a l'ACN que si el ple hagués acceptat introduir les al·legacions del PSC el pressupost no hauria quedat automàticament aprovat amb les esmenes sinó que s'hagués hagut de sotmetre a un nou tràmit d'aprovació. En aquest cas, les mateixes fonts indiquen que l'alcaldessa Sílvia Orriols hagués tingut l'opció d'activar una qüestió de confiança, ja que les esmenes modificaven substancialment el pressupost aprovat inicialment al ple del mes d'abril amb l'abstenció dels anteriors regidors del PSC.
