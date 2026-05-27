La reunió entre Educació i sindicats acaba de nou sense acord per la proposta salarial i la negociació continuarà dijous
Les organitzacions de la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris per a demà i creix el malestar amb CCOO i UGT
Bernat Vilaró / ACN | Laura Fíguls / ACN
La reunió entre Educació i els sindicats d'aquest dimecres ha acabat de nou sense acord per la proposta salarial. Després de més de tres hores de reunió, les parts han debatut les diferents opcions de complements per a millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa, i s'han citat a continuar negociant aquest dijous a les 12.00. La reunió ha començat a les 16:15 hores i ha durat més de tres hores. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per aquest dijous. Així mateix, entre USTEC, CGT i Professors de Secundària ha crescut el malestar amb CCOO i UGT -signants de l'acord del març-. El Govern ha traslladat a l'inici de la trobada el seu malestar amb els sindicats de la vaga pels talls viaris d'avui.
El Govern ha ofert avui, durant la reunió de la Mesa Sectorial, que el pagament dels 200 euros del pacte del març -tancat entre Educació, CCOO i UGT- es faci en tres anys i no en quatre. A més, el departament d'Esther Niubó ha proposat als sindicats un complement lineal a tots els docents de 46,90 euros el 2026, a més d'una pujada de 75 euros el 2029. D'aquesta manera, l'augment salarial de cada docent seria de 355 euros d'aquí a quatre anys.
Els sindicats no han vist clara la proposta, ja que aspiren que l'augment sigui superior -i pugui arribar almenys als 400 euros-. A més, USTEC, CGT i Professors de Secundària -els sindicats de la vaga- han reclamat que totes les propostes salarials i sobre l'escola inclusiva quedin per escrit al nou redactat. És a dir, que si s'afegeix un annex al pacte del març, el document final inclogui tots els nous acords i amb tota la concreció.
La reunió ha tingut diversos recessos -el més llarg, del voltant d'una hora, a petició del departament-. I ha crescut la tensió entre els sindicats de la vaga (USTEC, CGT i Professors de Secundària, al costat de la Intersindical) i els sindicats que van signar el pacte del març (CCOO i UGT).
De fet, fonts presents a la reunió han explicat a que hi havia força sintonia entre el departament i els sindicats de la vaga, però que CCOO i UGT no s'avenien a avançar amb les negociacions.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona