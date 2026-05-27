Un viatge pels sentits entre vinyes amb Iolanda Bustos, la xef de les flors
Clos de Basella proposa una experiència enogastronòmica única que combina paisatge, vins d’autor i cuina floral
Hi ha experiències que van més enllà d’un tast de vins o d’un àpat especial. Són propostes pensades per aturar el ritme, mirar el paisatge amb uns altres ulls i descobrir que la natura que ens envolta també pot ser una font inesgotable de sabors, aromes i emocions. Amb aquesta filosofia, Clos de Basella acollirà el proper dimecres 10 de juny, a les 18.30 h, una vetllada molt especial de la mà de Iolanda Bustos, coneguda com la xef de les flors.
La proposta convida els assistents a viure un autèntic viatge pels sentits entre vinyes, flors i vins d’autor. Una experiència íntima i singular que permetrà connectar amb el territori des d’una mirada diferent: la del paisatge que es tasta, la del vi que explica una terra i la d’una cuina que converteix les flors i les plantes silvestres en protagonistes del plat.
La vetllada començarà amb un passeig per les vinyes de Clos de Basella, un entorn privilegiat on els participants podran descobrir de prop l’ecosistema que envolta el celler de la mà de Iolanda Bustos.
Després del passeig, l’experiència continuarà amb una visita al celler, guiada per la sommelier de Clos de Basella. Serà el moment d’endinsar-se en l’univers dels seus vins d’autor, conèixer el procés d’elaboració i entendre la filosofia d’un projecte que aposta per produccions limitades, cuidades i amb personalitat pròpia.
La trobada s'acabarà amb un maridatge de quatre vins d’autor de producció limitada, acompanyats de quatre platets cuinats amb flors. Cada combinació estarà concebuda per crear un diàleg entre copa i plat, entre el vi i els ingredients florals, entre la tradició del paisatge vitivinícola i la creativitat gastronòmica.
Aquesta activitat és ideal per a totes aquelles persones que busquen una proposta diferent, pausada i autèntica. No cal ser un expert en vi ni en gastronomia per gaudir-ne: només cal tenir curiositat, ganes de descobrir i sensibilitat per deixar-se portar per una experiència que uneix natura, cultura del vi i cuina creativa.
Us convidem a reconnectar amb el paisatge, a entendre la vinya com un ecosistema viu i a descobrir que les flors, sovint contemplades només per la seva bellesa, també poden ser una porta d’entrada a un món gastronòmic ple de subtileses.
Les places són limitades, fet que permetrà viure l’activitat en un ambient proper i exclusiu. Una ocasió especial per gaudir d’un vespre diferent, en un entorn singular i amb una de les veus més reconegudes de la cuina floral.
Data: dimecres 10 de juny
Hora: 18.30 h
Lloc: Clos de Basella
Preu: 55 euros per persona
Places: molt limitades
Contacte i reserves: laura.serrano@closdebasella.com
