Els bombers voluntaris es manifesten per reclamar drets laborals i sumen mocions a municipis gironins
Sant Climent Sescebes i municipis de la Selva figuren entre els ajuntaments que han aprovat acords de suport al col·lectiu abans de la campanya forestal
Els bombers voluntaris de la Generalitat arriben a les portes d’una nova campanya forestal amb la protesta oberta al carrer i també als plens municipals. El col·lectiu Bombers Precaris en Lluita s’ha manifestat aquest dijous a Barcelona per reclamar que se’ls doni d’alta a la Seguretat Social i que se’ls reconeguin mesures de prevenció de riscos laborals, dues de les principals reivindicacions d’un conflicte que també comença a guanyar pes als ajuntaments gironins.
La mobilització s’ha fet en forma de bicicletada, amb els bombers caracteritzats com a riders, des del Departament d’Interior fins a la seu de l’Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona. Amb el lema “La cotització és la nostra protecció”, el col·lectiu ha volgut comparar la seva situació amb altres formes de precarització laboral i insistir que, tot i la denominació de voluntaris, actuen en emergències, incendis i rescats sota el mateix comandament operatiu que la resta del cos.
La protesta arriba quan el país es prepara per a l’inici de la campanya d’incendis forestals, que el mateix col·lectiu preveu complicada per l’acumulació de vegetació després de les pluges de primavera i l’arribada de les altes temperatures. Malgrat el conflicte amb Interior, els bombers voluntaris asseguren que mantindran el compromís amb el servei per garantir la seguretat de la població i del territori, informen en un comunicat.
Mocions als ajuntaments
A les comarques gironines, la reivindicació ja ha arribat als ajuntaments. Segons Bombers Precaris en Lluita, entre els primers suports municipals hi ha Sant Climent Sescebes, a l’Alt Empordà, i quatre municipis de la Selva: Breda, Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea i Sant Hilari Sacalm. En el conjunt de Catalunya, el col·lectiu assegura que en un mes i mig ha aconseguit 33 suports municipals a Catalunya, entre mocions, acords i el suport del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i els seus quinze alcaldes.
La moció aprovada en els plens municipis defensa que aquest col·lectiu forma part “essencial” del sistema públic d’emergències i remarca que és indispensable en municipis amb entorn forestal i dispersió geogràfica. El text sosté que els bombers voluntaris fan tasques d’intervenció, assumeixen riscos i participen en situacions crítiques, però sense el mateix reconeixement laboral.
La moció reclama al Departament d’Interior que reconegui drets laborals als bombers voluntaris, garanteixi cobertura efectiva de Seguretat Social i sanitària, reconegui els accidents laborals i les malalties professionals, implementi protocols reals de prevenció de riscos laborals, revisi el model retributiu i obri una mesa de negociació amb representants del col·lectiu.
El text també alerta que el sistema públic d’emergències no pot sostenir-se sobre una situació de precarietat estructural i vincula aquesta reivindicació amb el context d’emergència climàtica, l’augment del risc d’incendis forestals i els episodis meteorològics extrems. “La seguretat pública no pot basar-se en la precarietat”, defensa l’acord municipal.
Demandes del col·lectiu
Bombers Precaris en Lluita denuncia que els voluntaris no cotitzen per la feina que fan, no estan donats d’alta a la Seguretat Social, no tenen reconeguda la prevenció de riscos laborals i reben una compensació econòmica que consideren insuficient per la responsabilitat que assumeixen. També critiquen que hagin de complir un mínim d’hores anuals i que siguin activats mitjançant una aplicació mòbil, un element que el col·lectiu utilitza per reforçar el paral·lelisme amb els riders.
El president de Bombers Precaris, Daniel Sitjà, ha defensat durant la mobilització que “la cotització és un dret de tots els treballadors” i ha advertit que la Generalitat haurà d’acabar regularitzant aquesta situació “per voluntat pròpia o per decisió judicial”. En la mateixa línia, Josep Maria Alcalà, president d’Asbovoca i membre de Bombers Precaris, ha reclamat que una administració pública hauria de “donar exemple” en matèria de drets laborals, informa el col·lectiu en un comunicat.
El conflicte també té una derivada judicial. Segons el col·lectiu, el jutjat social de Sabadell s’ha declarat competent per assumir aquesta causa, en paral·lel a altres demandes com les de Girona i Figueres que ja han estat admeses a tràmit i que tenen data de judici. Mentrestant, els bombers voluntaris busquen ampliar la pressió institucional amb noves mocions municipals durant els pròxims mesos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat