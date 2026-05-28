Girona guanya metges, però continua lluny de la ràtio catalana i espanyola
La província suma 172 facultatius col·legiats en un any i registra el creixement percentual més alt de Catalunya, però manté una proporció per habitant inferior a la mitjana
Girona guanya metges, però continua lluny de la ràtio catalana i espanyola. La província ha passat de 3.653 facultatius col·legiats el 2024 a 3.825 el 2025, segons les dades actualitzades de l’Estadística de Professionals Sanitaris Col·legiats de l’Institut Nacional d'Estadística (INE). Són 172 més en un any, un increment del 4,7%, el percentatge més alt entre les demarcacions catalanes. EMalgrat aquest increment, la proporció de professionals per habitant és inferior a la mitjana de Catalunya i de l’Estat.
Del total de metges col·legiats a Girona, 2.852 consten com a no jubilats, 118 més que l’any anterior. També augmenten, però, els facultatius jubilats, que passen de 919 a 973. Això vol dir que gairebé un de cada quatre metges col·legiats a la demarcació ja està jubilat. La dada matisa l’augment global, perquè no tots els professionals inscrits al col·legi tenen disponibilitat assistencial.
La comparació per habitant reforça aquest contrast. Amb una població de 830.429 habitants a 1 de gener de 2025, Girona té uns 461 metges col·legiats per cada 100.000 habitants. La ràtio queda per sota de la catalana i de l’espanyola, que se situen al voltant dels 653 i 651 metges per cada 100.000 habitants, respectivament. En el cas dels metges no jubilats, la distància també és significativa, ja que Girona en té uns 343 per cada 100.000 habitants, mentre que Catalunya se situa per sota de la mitjana estatal però amb una ràtio superior a la de Girona.
Al conjunt de Catalunya, el nombre de metges col·legiats arriba als 53.531, dels quals 40.814 estan en actiu. El país guanya professionals, però també veu créixer amb força el pes dels jubilats, que ja són 12.717. A escala estatal, l’INE comptabilitza 322.787 metges col·legiats, un 3,9% més que l’any anterior.
Més infermeres jubilades
En infermeria, Girona també suma noves col·legiacions. La província arriba a 5.233 infermeres col·legiades, 139 més que el 2024. Ara bé, l’augment de professionals en actiu no és tan accentuat, ja que es passa de 4.040 a 4.098, només 58 més. En canvi, les jubilades creixen de 1.054 a 1.135, un increment de 81 en un any.
La ràtio de Girona també queda per sota de les mitjanes catalana i espanyola. Girona té unes 630 infermeres col·legiades per cada 100.000 habitants, mentre que Catalunya se situa al voltant de les 788 i el conjunt de l’Estat, en 722. En aquest cas, però, el context català és diferent del dels metges, perquè Catalunya sí que supera la mitjana espanyola en infermeria.
Finalment, entre la resta de professions sanitàries, l’INE destaca especialment el creixement dels psicòlegs amb especialitat sanitària al conjunt de l’Estat. Aquest col·lectiu augmenta un 8,6% en un any i arriba als 47.396 professionals. És una de les pujades més importants de l’estadística, només per darrere dels terapeutes ocupacionals, en un moment en què la salut mental continua guanyant pes en el debat sanitari.
