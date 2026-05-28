El nou Hospital de Dia Oncològic de Girona entrarà en funcionament aquest dilluns amb 36 punts d’atenció
El servei oncohematològic estrena un espai de prop de 500 metres quadrats al recinte del Trueta per augmentar la capacitat assistencial i millorar el confort dels pacients
Encara no hi ha data per la posada en marxa del nou bloc quirúrgic de l'hospital, que s'ubicarà al mateix edifici annex
El nou Hospital de Dia Oncohematològic de l’Institut Català d’Oncologia a Girona entrarà en funcionament el pròxim 1 de juny al nou edifici assistencial construït de forma annexa a l'actual hospital Josep Trueta, a tocar del riu Ter i l'heliport. El servei, situat a la primera planta, disposarà de prop de 500 metres quadrats i 36 punts d’atenció, amb l’objectiu d’augmentar la capacitat assistencial, optimitzar els circuits clínics i millorar el confort i la seguretat dels pacients.
El trasllat posa fi a l’etapa provisional iniciada el 2024, quan l’Hospital de Dia es va haver de desplaçar a l’Edifici República del Parc Martí i Julià de Salt, on hi ha l'hospital Santa Caterina, amb motiu de les obres d’ampliació del Trueta. El nou equipament quedarà integrat dins el nou edifici assistencial, que també acollirà l’ampliació del bloc quirúrgic de l’hospital, pendent encara de data d'obertura.
L’ICO Girona dona cobertura a la població de referència de la Regió Sanitària de Girona i es consolida com a "centre de referència oncohematològica per a més de 800.000 habitants i per a la majoria d’hospitals de la demarcació a través de la Xarxa ICO Girona", segons apunten.
Més capacitat i nous espais assistencials
El nou Hospital de Dia disposa de 16 boxs individuals, 14 butaques de tractament i 6 habitacions individuals amb llit. També incorpora dues consultes d’infermeria, espais per a la Unitat d’Atenció Continuada Oncològica, el Gabinet d’Hematologia i la Unitat d’Investigació Clínica.
Durant el 2025, l’Hospital de Dia de l’ICO Girona va administrar 26.658 tractaments a 2.978 pacients. Amb el nou espai, el centre preveu incrementar l’activitat assistencial i reforçar l’atenció personalitzada, amb espais més confortables i adaptats a les necessitats dels pacients oncohematològics.
El director clínic de la Xarxa ICO Girona, Jordi Rubió, destaca que el nou Hospital de Dia representa «un salt qualitatiu molt important» perquè permet créixer en capacitat assistencial i oferir una atenció «més eficient, segura i adaptada a les necessitats dels pacients oncohematològics». També subratlla que la "integració dins del Trueta facilitarà una millor coordinació entre serveis i reforçarà l’atenció multidisciplinària i la continuïtat assistencial".
"La integració dins del Trueta facilitarà una millor coordinació entre serveis i reforçarà l’atenció multidisciplinària i la continuïtat assistencial"
Entre les millores del nou equipament hi ha l’augment dels espais d’atenció individualitzada, la incorporació de nova tecnologia i sistemes digitals integrats per reforçar la seguretat clínica i l’eficiència assistencial. La reorganització també permetrà potenciar les consultes d’infermeria, l’atenció continuada oncològica i l’àrea destinada a la investigació clínica i als assaigs terapèutics.
El nou Hospital de Dia també incorpora un Espai DOMUM, una iniciativa de l’Institut Català d’Oncologia i la Fundació Nous Cims per convertir les sales d’espera en espais més acollidors per als pacients i els seus acompanyants.
Aquest nou espai prioritza la llum natural, la connexió amb l’exterior, els materials càlids, les textures naturals i els elements de fusta per crear un ambient més amable. També inclou una sala polivalent per a activitats, tallers, sessions i xerrades adreçades als pacients, així com punts informatius i zones d’estada pensades per afavorir el confort durant les esperes i els tractaments.
Una obra amb entrebancs
L’entrada en funcionament del nou Hospital de Dia arriba després d’un procés d’obres llarg i amb entrebancs. L’actuació forma part del projecte d’ampliació del bloc quirúrgic del Trueta i de l’Hospital de Dia Oncohematològic de l’ICO, una obra que es va licitar inicialment el 2020 i que preveia la construcció d’un nou edifici de 4.000 metres quadrats i la reforma de 2.500 metres quadrats més de l’edifici actual.
La primera adjudicació, del 2021, no va tirar endavant per l’encariment dels materials i la Generalitat va haver de tornar a licitar els treballs a inicis del 2022. Finalment, l’obra es va adjudicar de nou i s’ha anat executant per fases per compatibilitzar els treballs amb l’activitat assistencial.
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat