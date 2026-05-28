Portbou posa a prova un centre d’acollida per atendre evacuats en una emergència ferroviària
El simulacre, fet a l’Antic Teatre La Congesta, recreava l'atenció a una cinquantena de persones afectades per un incendi en un tren al túnel fronterer de Belitres
Portbou va acollir aquest dimecres a la tarda un simulacre de muntatge d’un centre d’acollida de persones evacuades per una emergència. L’exercici es va fer a les sis de la tarda a l’Antic Teatre La Congesta, l’espai que el municipi té previst utilitzar en situacions d’aquest tipus, i recreava l’atenció a una cinquantena de persones afectades per un incendi en un tren al túnel de Belitres, el pas ferroviari fronterer que uneix Portbou amb Cervera de la Marenda.
El simulacre va ser organitzat per Protecció Civil de la Generalitat i l’Ajuntament de Portbou, amb la participació de Creu Roja i de voluntaris de Protecció Civil de Llançà. L’objectiu era posar a prova la capacitat del municipi per habilitar un espai d’acollida en cas d’una emergència amb persones evacuades.
El tècnic territorial de Protecció Civil a Girona, Carles Domingo, va explicar que el centre es va estructurar en diversos espais. A l’entrada s’hi va habilitar una zona de recepció per registrar les persones que hi arribessin. A continuació, es va preparar un espai més actiu, amb taules i cadires, proper a una zona destinada als infants, amb joguines. També es va muntar una àrea més separada de descans, amb llits, pensada per si el centre d’acollida hagués d’estar obert més hores i les persones evacuades hi haguessin de pernoctar.
Segons Domingo, l’exercici servia per comprovar «els recursos i la capacitat» de l’Ajuntament de Portbou per obrir un centre d’acollida, amb el suport de voluntaris ocasionals del municipi. També es va convidar altres operatius d’emergència perquè hi assistissin com a observadors i poguessin avaluar el funcionament del dispositiu. La intenció és fer un retorn posterior al consistori amb els punts forts i els aspectes a millorar.
L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, va remarcar que La Congesta és l’espai que habitualment s’utilitza per a emergències d’aquest tipus i va valorar positivament l’exercici. «És un simulacre molt profitós per posar-nos a prova i per aprendre», va assenyalar. Rodríguez va explicar que l’objectiu és detectar quins elements cal reforçar perquè, en una situació real, el centre pugui funcionar millor.
L’espai habilitat preveia atendre necessitats bàsiques de les persones afectades, com aigua, alimentació, avituallament i descans. També s’hi van incorporar zones específiques per a infants, per a persones embarassades o de maternitat, i un espai per a animals. L’alcalde va destacar que el municipi manté contacte amb establiments del poble per si una emergència s’allargués i calgués reforçar l’atenció.
L'accessibilitat
Tot i això, Rodríguez també va admetre que el simulacre d’emergència va permetre detectar alguna mancança. Una de les principals és l’accessibilitat, ja que l’espai planteja dubtes sobre com atendre persones amb mobilitat reduïda en una situació real. «Hauríem d’estudiar com actuaríem amb una persona amb mobilitat reduïda», va apuntar l’alcalde.
L’exercici forma part de les actuacions de preparació i coordinació dels serveis d’emergència per millorar la resposta davant situacions que obliguin a evacuar veïns o persones afectades per un incident greu, segons la informació facilitada per Protecció Civil.
