Banyoles retira desenes de pins caiguts al bosc de sota el Mirador de l’Estany
Els treballs que els porta a terme Arico Forest, el Centre El Puig i el Consorci de l’Estany, complementen el projecte de rehabilitació del Mirador
L’Ajuntament de Banyoles, a través de l’empresa Arico Forest i amb la col·laboració del Consorci de l’Estany i el Centre El Puig, està portant a terme la retirada de pins al bosc de davant del Mirador de l’Estany. L’actuació forma part del projecte de rehabilitació d’aquest espai, emmarcada en la convocatòria Extraordinària 2022 Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, i té un cost aproximat de 10.000 euros.
Amb l’objectiu de millorar la gestió i propiciar la recuperació del bosc madur situat sota el Mirador de l’Estany, aquesta setmana s’ha portat a terme la retirada de diversos pins i la neteja del sotabosc. Albert Tubert, regidor de Medi Ambient i batlle d’Aigües de l’Ajuntament de Banyoles, ha destacat que “estem davant d’una actuació que afecta una superfície més gran que la de l’entorn del Mirador buscant assolir, d’una banda, la prevenció d’incendis forestals mitjançant el manteniment de les franges de protecció a l’entorn de les línies elèctriques, i de l’altra, recuperar la visual del Mirador sobre l’Estany de Banyoles”.
Cal recordar que el Consorci de l’Estany disposa de l’acord de col·laboració amb els propietaris de la finca de Mas Arveig amb un programa d’actuacions on pel 2026 es preveia la tala d’arbres tombats, la retirada d’arbres caiguts i la millora de l’entorn del Mas amb una desbrossada del sotabosc i una neteja de residus. Aquesta actuació vol recuperar el bosc madur d’aquesta zona, eliminant arbres joves, permetent que els exemplars més grans tinguin accés a l’aigua i als nutrients essencials. Tubert ha apuntat que “recuperant el bosc madur volem afavorir la maduresa i la resiliència davant el canvi climàtic i les sequeres, aplicant una gestió basada en la natura”.
Recuperar la panoràmica del Mirador de l’Estany
El passat mes de març l’Ajuntament de Banyoles va presentar la rehabilitació i millora del Mirador de l’Estany, una actuació inclosa en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Banyoles - Ciutat de l’Aigua, finançada amb fons Next Generation, i en la que també es contemplava aquesta actuació al bosc de sota el Mirador que, més enllà dels beneficis de gestió forestal, també permetrà recuperar la visió panoràmica història sobre l’Estany de Banyoles. D’aquesta manera, tots aquests treballs que s’han fet en aquesta zona milloren l’experiència de totes les persones que el visiten.
Per poder retirar part dels arbres caiguts en aquesta zona s’ha hagut de desmuntar temporalment el traçat d’una línia de baixa tensió gestionada per l’empresa Agri-Energia. L’empresa amb la col·laboració del centre El Puig està retirant els arbres tombats o amb risc de caiguda que afectaven la zona de protecció a l’entorn de la línia elèctrica. L’àmbit d’actuació forestal en el que s’està treballant ha afectat al voltant de 0,4 hectàrees i s’han retirat i/o talat una cinquantena de pins blancs de grans dimensions i també algun roure.
