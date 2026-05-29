Diari de Girona incorpora el suplement literari 'abril' i dona un nou impuls a l'econòmic 'Actius'
El quadern setmanal de llibres de Prensa Ibérica oferirà crítica, entrevistes, reportatges i prescripció literària, amb una finestra pròpia a l’actualitat gironina
El suplement econòmic Actius es publicarà cada dilluns amb una major presència de l'actualitat empresarial gironina
Diari de Girona incorporarà a partir d’aquest dissabte 'abril', el suplement literari setmanal impulsat per Prensa Ibérica amb la voluntat de reforçar la presència dels llibres, la crítica i la conversa cultural a les seves capçaleres. El quadern, nascut amb l’ambició de convertir-se en una referència per al públic lector, arribarà ara també als lectors gironins amb continguts dedicats a les novetats editorials, entrevistes, reportatges, ressenyes, crítica literària i articles d’autor.
Amb 'abril', Prensa Ibérica aposta per tenir una participació més activa en el debat cultural i literari amb un suplement en paper que també té trasllat digital i que vol anar més enllà del cicle promocional habitual del sector editorial. La publicació dedica les seves pàgines exclusivament als llibres i combina grans temes de producció pròpia amb peces elaborades des de les diferents redaccions del grup.
Un dels trets distintius del suplement, que dirigeix el periodista Álex Sàlmon, és precisament la capil·laritat territorial de Prensa Ibérica. 'abril' es nodreix de la producció literària i cultural dels diaris del grup, molts dels quals ja disposen d’una llarga trajectòria en l’àmbit de la crítica i la informació sobre llibres. En el cas de Diari de Girona, el suplement incorporarà també cada setmana, contingut vinculat a la literatura gironina. La nostra voluntat és apropar als lectors els grans noms i debats de la literatura actual, però també reforçar el seguiment de la creació i la vida literària de proximitat.
Nova etapa d''Actius'
D'altra banda, Diari de Girona donarà un nou impuls al suplement econòmic de Prensa Ibérica, 'Actius'. A partir del mes de juny es publicarà setmanalment cada dilluns, amb més pàgines i molta més informació local. La nostra voluntat és acostar informació econòmica de qualitat a l'ecosistema empresarial gironí, que es troba en un moment de gran vitalitat. Reportatges d'empreses gironines, anàlisis d'experts, entrevistes, perfils d'empresaris i directius de companyies de la província, conviuran amb la tasca de la redacció central d''Actius', que també es nodreix de les aportacions de les seccions d'economia dels diaris del nostre grup editor. L'edició del proper dilluns inclourà una entrevista amb Josep Maria Campabadal, nou president de Llet Nostra en substitució del gironí Jordi Riembau, i un reportatge sobre la força del sector del "packaging" a la província.
'Actius', dirigit pel periodista gironí Martí Saballs, director d'Informació Econòmica de Prensa Ibérica, es divideix en quatre grans seccions: Projectes, on s’analitzaran les estratègies empresarials; Persones, on l’èmfasi es posarà en els noms i cognoms que mouen l’economia; Horitzons, una anàlisi des del punt de vista de l’estalviador i inversor de l’evolució de la macroeconomia; i (Neg)oci, on s’analitzarà el vessant més amè i original de la gestió empresarial en diferents àmbits. A 'Actius' també hi haurà una variada presència de firmes d’opinió, un baròmetre sobre l’estat de l’economia, a més d’especials i nous rànquings. En definitiva, una aposta decidida i multiplataforma ('Actius' també es podrà trobar a la web de Diari de Girona) per identificar, entendre i difondre “l’economia que transforma”.
