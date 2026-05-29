El repte elèctric de Girona: 41,6 milions per reforçar una xarxa cada vegada més exigida
Endesa preveu reforçar la capacitat de la xarxa, atendre noves peticions de subministrament i digitalitzar el sistema per assumir més demanda elèctrica
Endesa destinarà prop de 41,6 milions d’euros a la xarxa elèctrica de les comarques gironines durant el 2026. La inversió, canalitzada a través de la seva filial de xarxes e-distribución, creix un 46,5% respecte de l’any passat i arriba, segons la companyia, al màxim nivell que permet la regulació actual.
Endesa vincula el pla al reforç de la capacitat de la xarxa, a les noves peticions de subministrament, al manteniment i a la digitalització d’un sistema que haurà d’assumir més usos elèctrics, més demanda i una generació cada vegada més distribuïda.
La inversió gironina forma part d’un pla de 264,5 milions d’euros a Catalunya. D’aquest import global, la companyia preveu destinar 75,2 milions al manteniment i a la continuïtat del subministrament, 70,2 milions a noves peticions de connexió, 77,5 milions al reforç de les infraestructures i 41,4 milions a la digitalització.
Una xarxa de més de 12.000 quilòmetres
La dimensió de la xarxa gironina explica l’abast del repte. Endesa disposa a la demarcació de més de 12.246 quilòmetres de línies elèctriques, dels quals el 65% són aeris i el 35% soterrats. En total, hi ha 7.895 quilòmetres de línies aèries i 4.351 quilòmetres soterrats.
Aquesta infraestructura connecta 58 subestacions, 7.323 centres de transformació i 516.000 punts de subministrament. Del conjunt de cables, 5.665 quilòmetres corresponen a alta i mitjana tensió, mentre que 6.581 quilòmetres són de baixa tensió.
El pla arriba en un moment en què la companyia situa la xarxa de distribució com una peça clau per absorbir nous usos: des de l’electrificació de consums fins al vehicle elèctric, l’autoconsum, les renovables o l’activitat industrial. Això obliga a reforçar instal·lacions que, fins ara, havien estat pensades sobretot per portar electricitat en una sola direcció i que ara han de gestionar fluxos més complexos.
Una actuació al Baix Empordà
Entre les actuacions concretes citades per Endesa hi ha la repotenciació de la línia de 110 kV Bellcaire-Empordanet, al Baix Empordà. La companyia la inclou dins dels projectes estratègics per anticipar l’evolució de la demanda i adaptar la xarxa a nous usos energètics.
El pla també preveu, en el conjunt de Catalunya, actuacions sobre més de 3.400 quilòmetres de línies elèctriques. Les intervencions afectaran línies de baixa, mitjana i alta tensió, amb 1.726 quilòmetres en baixa tensió, 1.386 en mitjana i 313 en alta.
Endesa defensa que la digitalització de la xarxa permetrà gestionar millor la informació en temps real, operar instal·lacions a distància, automatitzar processos i reduir els temps d’interrupció. La companyia també situa el marc regulatori i la planificació de la xarxa de transport com a elements determinants per poder fer créixer la capacitat del sistema en els pròxims anys.
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- S’acaba l’era Míchel al Girona
- Sabies que a Mata hi passava un tren que unia Banyoles amb Girona, conegut popularment com el Tren Pinxo?