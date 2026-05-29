Més de 300 gironins aniran a veure el papa Lleó XIV a l’Estadi Olímpic
El Bisbat de Girona ha repartit les invitacions entre parròquies, moviments d’apostolat seglar, consells i membres de la Cúria, però un centenar de persones s'han quedat fora
Més de 300 gironins aniran a veure el papa Lleó XIV a l’Estadi Olímpic de Barcelona en la vetlla de pregària que tindrà lloc el 9 de juny a partir de les sis de la tarda, el gran acte popular i multitudinari que comptarà amb actuacions musicals de Sergio Dalma i l’Escolania de Montserrat (corre el rumor que fins i tot podria pujar a l'escenari Rosalía) en el marc de la visita del pontífex a l'Estat espanyol.
La diòcesi de Girona ha gestionat 300 invitacions per a l'Estadi Olímpic, tot i que la cancellera del Bisbat de Girona, Maria Teresa Cebrià, assenyala que "la xifra de gironins que hi assistiran podria ser molt superior perquè també hi haurà persones que han aconseguit l'entrada pel seu compte". De fet, les entrades per a l'acte del Papa a Montjuïc es van esgotar en 20 minuts (es preveu que hi assisteixin unes 39.000 persones).
Les invitacions gestionades des de Girona s’han repartit entre moviments d’apostolat seglar, parròquies, consells, membres de la Cúria i diferents realitats diocesanes. El públic serà "divers": joves, famílies amb fills, persones vinculades a parròquies i moviments, i alguns preveres que acompanyaran els grups. També hi haurà gent gran, tot i que en menor mesura per la "dificultat que suposa participar en un acte multitudinari i desplaçar-se fins a Barcelona". El gruix dels participants, detalla Cebrià, "se situa entre els 30 i els 50 anys". L’objectiu, apunta, ha estat "garantir una representació el més àmplia possible de la diòcesi, amb presència de persones vinculades a parròquies i moviments de diferents punts del territori".
Per facilitar el desplaçament (i tenint en compte que l'acte finalitzarà a dos quarts de deu del vespre), el Bisbat ha organitzat autobusos des de Girona. De moment hi ha 160 persones apuntades, repartides en tres autocars que sortiran des de l'aparcament del pavelló de Fontajau.
Més sol·licituds que invitacions
La demanda, però, ha superat les places disponibles. I és que més d’un centenar de persones s'han quedat sense entrada per assistir a la vetlla. La cancellera del Bisbat assenyala que "ens sap molt greu que s’hagi quedat tanta gent fora, però, d'altra banda, estem molt contents que hi hagi hagut tant d’interès per rebre el Sant Pare".
Ara, però, falta l'últim pas: que l'organització confirmi les entrades, que seran nominatives i intransferibles per "motius de seguretat".
Madrid, Barcelona i les Canàries
El viatge del Papa a l'Estat espanyol començarà el 6 de juny a Madrid, on té previstes una trobada amb joves, una missa a la plaça de la Cibeles, una visita al Congrés dels Diputats, una trobada amb els bisbes i un acte diocesà al Santiago Bernabéu. El 9 de juny arribarà a Barcelona, on farà una pregària a la Catedral i presidirà al vespre la vetlla de pregària a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, l’acte més multitudinari previst a Catalunya. L’endemà, el programa inclou una visita al centre penitenciari de Brians 1, a Montserrat, una trobada a l’església de Sant Agustí i una missa a la Sagrada Família, on també està prevista la inauguració de la torre de Jesucrist. El viatge acabarà a les illes Canàries, amb actes centrats en l’acollida i la integració de persones migrants, trobades amb agents de pastoral i misses a Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife.
El bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, i el vicari general, Joan Soler, participaran en tots els actes, en alguns dels quals també hi assistiran una representació de laics de la Cúria Diocesana.
