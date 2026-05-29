Organitzen una jornada d'innovació per abordar la resiliència agroforestal a la Vall de Camprodon

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, remarca la importància per la "transferència de coneixement i l'arrelament"

Les autoritats en la inauguració del Camp d'innovació. / ACN

Camprodon

Aquest divendres s'ha inaugurat el Camp d'Innovació de Paisatges agroforestals i resilients a la Vall de Camprodon amb grups de recerca i investigadors. És una iniciativa conjunta de la UPC-Barcelona Tech i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i amb el suport de la Generalitat i l'Ajuntament de Camprodon. La jornada, que s'ha fet a Cal Marquès, ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha destacat la importància d'aquesta iniciativa que ha de generar "oportunitats" i afavorir la "transferència de coneixement i l'arrelament" davant de reptes com el canvi climàtic. La jornada s'allargarà tot el matí i s'abordaran temes com la gestió forestal i la captació i retenció de talent.

