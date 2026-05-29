Dos transportistes detinguts a Salt i Figueres per robar gasoil de camions aparcats a l’AP-7
Les víctimes dormien dins la cabina i els han perforat els dipòsits amb una broca per extreure’n el combustible
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest divendres de matinada dos camioners, de 38 i 49 anys, acusats de robar gasoil del dipòsit d’altres camions estacionats en àrees de descans de l’AP-7. Les dues detencions s’han fet en actuacions diferents, a Figueres i Salt, i els arrestats estan investigats per delictes de furt i danys.
El primer cas ha tingut lloc cap a les dues de la matinada a l’àrea de descans situada al quilòmetre 24 de l’AP-7, en sentit sud, al terme de Figueres. Una patrulla ha rebut l’avís que un camioner estava sostraient gasoil d’un altre vehicle.
Trenca el parany immobilitzador
Quan els agents han arribat al lloc, han trobat un camió amb un forat al dipòsit. El rastre del combustible els ha conduït fins a un altre camió estacionat, en aquell moment sense ocupant visible. A prop del vehicle, en una zona de matolls, hi havia dues garrafes de 25 litres plenes de gasoil i una mànega.
Els mossos no han localitzat inicialment el presumpte autor i han immobilitzat el seu camió per evitar que fugís. La víctima dormia dins la cabina i, un cop alertada pels agents, ha comprovat que li faltaven uns 300 litres de gasoil.
Cap a les cinc de la matinada, la policia ha sabut que el sospitós havia aconseguit marxar trencant el parany del vehicle immobilitzat. Una patrulla l’ha localitzat circulant per l’AP-7 en sentit sud, al quilòmetre 51, ja al terme municipal de Salt, on l’ha detingut. Es tracta d’un home de 49 anys.
Intena amagar-se
El segon cas ha tingut lloc cap a un quart de quatre de la matinada a l’àrea de descans del quilòmetre 68 de l’AP-7, al municipi d’Aiguaviva. Una patrulla de paisà, que participava en un dispositiu de vigilància per prevenir robatoris a l’autopista, ha vist una persona amagada darrere d’un vehicle.
L’home ha fugit en veure’s descobert, però una altra patrulla l’ha trobat ajupit entre les bardisses. Portava guants de làtex, unes tisores i una llanterna.
Els agents han comprovat que del dipòsit del camió afectat sortia una mànega que arribava fins a un altre camió estacionat just al davant. A l’interior d’aquest segon vehicle hi han trobat un trepant, una capsa de guants com els que duia el sospitós i un tub similar al que connectava els dipòsits dels dos camions.
La víctima també dormia a la cabina del vehicle i ha confirmat als agents que li havien sostret uns 300 litres de gasoil.
Els dos detinguts, que tenen antecedents, han passat a disposició dels jutjats d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i Girona.
