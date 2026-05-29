Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
escombraries Gironamillor coca Sant Joannou hospital Gironameteorologia GironaTorrot SaltGirona FC
instagramlinkedin

Els transportistes gironins carreguen contra "la permissivitat" en els talls de carreteres: "Patim perquè algun dia passi alguna cosa"

Respecten "les reivindicacions de tothom" però demana que les protestes no afectin la xarxa viària

Tall de l'AP-7, en la jornada de vaga educativa a Girona.

Tall de l'AP-7, en la jornada de vaga educativa a Girona. / ACN

ACN

ACN

Girona

Els transportistes gironins asseguren que estan "al límit" i carreguen contra "la permissivitat" en els talls de carreteres després de la protesta dels docents. En un comunicat que han fet arribar a la conselleria, als Mossos d'Esquadra i al Servei Català de Trànsit (SCT), Asetrans remarca que les pèrdues econòmiques de dimecres "van ser molt grans" però subratllen que "el desgast humà de qui es queda tirat sovint a la carretera està més que al límit": "Patim perquè algun dia la paciència s'esgoti i passi alguna cosa". Per això, insten a deixar de banda "el no actuar" i sostenen que tallar l'autopista i altres vies s'ha convertit en "una activitat normalitzada". "Això no pot ser, prou ser permissius i, si passa, cal ser reactius", afirmen.

Al mateix text, els transportistes asseguren que les respecten "les reivindicacions de tothom" però consideren que hi ha "més llocs i maneres de manifestar-se". També asseveren que, en tot cas, les mobilitzacions amb afectacions a tercers "han de ser comunicades i autoritzades".

Docents tallen l’AP-7 a Salt en una nova jornada de protestes convocades a tot Catalunya.

Docents tallen l’AP-7 a Salt en una jornada de protestes convocades a tot Catalunya. / ACN

Per aquest motiu el sector demana "zero afectacions viàries els dies vinents". "Sí al dret de vaga i de manifestació però sí al dret al treball i a la lliure circulació de tothom", clamen.

Notícies relacionades

També exposen que a cada vehicle que queda atrapat a la carretera hi va una persona i "en depenen mínim tres empreses".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents