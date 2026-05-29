Els transportistes gironins carreguen contra "la permissivitat" en els talls de carreteres: "Patim perquè algun dia passi alguna cosa"
Respecten "les reivindicacions de tothom" però demana que les protestes no afectin la xarxa viària
Els transportistes gironins asseguren que estan "al límit" i carreguen contra "la permissivitat" en els talls de carreteres després de la protesta dels docents. En un comunicat que han fet arribar a la conselleria, als Mossos d'Esquadra i al Servei Català de Trànsit (SCT), Asetrans remarca que les pèrdues econòmiques de dimecres "van ser molt grans" però subratllen que "el desgast humà de qui es queda tirat sovint a la carretera està més que al límit": "Patim perquè algun dia la paciència s'esgoti i passi alguna cosa". Per això, insten a deixar de banda "el no actuar" i sostenen que tallar l'autopista i altres vies s'ha convertit en "una activitat normalitzada". "Això no pot ser, prou ser permissius i, si passa, cal ser reactius", afirmen.
Al mateix text, els transportistes asseguren que les respecten "les reivindicacions de tothom" però consideren que hi ha "més llocs i maneres de manifestar-se". També asseveren que, en tot cas, les mobilitzacions amb afectacions a tercers "han de ser comunicades i autoritzades".
Per aquest motiu el sector demana "zero afectacions viàries els dies vinents". "Sí al dret de vaga i de manifestació però sí al dret al treball i a la lliure circulació de tothom", clamen.
També exposen que a cada vehicle que queda atrapat a la carretera hi va una persona i "en depenen mínim tres empreses".
