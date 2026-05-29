Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironareforma plaça Catalunyapavelló de FontajauBarraques PalamósMíchel SánchezGirona FC
instagramlinkedin

Un treballador cau d’uns vuit metres a la planta de compostatge d'Olot

Els Bombers l’han rescatat amb l’autoescala després de caure al teulat de l’equipament i el SEM l’ha traslladat ferit a l’hospital Trueta

Ambulàncies del SEM.

Ambulàncies del SEM. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

Un treballador ha resultat ferit aquest divendres en un accident laboral a Olot després de caure d’uns vuit metres a la planta de compostatge de la Garrotxa, situada a la carretera de les Feixes.

Arran de l’avís, fins al lloc s’hi han desplaçat efectius de la Policia Municipal d’Olot, els Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers de la Generalitat.

Segons han informat els Bombers, el ferit és un treballador de 32 anys que ha caigut al teulat de l’equipament. Els efectius d’emergències l’han hagut d’auxiliar fent ús de l’autoescala per poder accedir fins on es trobava.

Un cop rescatat, els Bombers l’han baixat, immobilitzat i traslladat fins al punt on l’esperaven els sanitaris del SEM. Posteriorment, el SEM l’ha evacuat ferit a l’hospital Trueta de Girona. De moment, no ha transcendit el seu estat.

Notícies relacionades

Els Bombers també han fet tasques de sanejament del teulat, que havia quedat malmès arran de l’accident.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents