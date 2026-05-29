Un treballador cau d’uns vuit metres a la planta de compostatge d'Olot
Els Bombers l’han rescatat amb l’autoescala després de caure al teulat de l’equipament i el SEM l’ha traslladat ferit a l’hospital Trueta
Un treballador ha resultat ferit aquest divendres en un accident laboral a Olot després de caure d’uns vuit metres a la planta de compostatge de la Garrotxa, situada a la carretera de les Feixes.
Arran de l’avís, fins al lloc s’hi han desplaçat efectius de la Policia Municipal d’Olot, els Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers de la Generalitat.
Segons han informat els Bombers, el ferit és un treballador de 32 anys que ha caigut al teulat de l’equipament. Els efectius d’emergències l’han hagut d’auxiliar fent ús de l’autoescala per poder accedir fins on es trobava.
Un cop rescatat, els Bombers l’han baixat, immobilitzat i traslladat fins al punt on l’esperaven els sanitaris del SEM. Posteriorment, el SEM l’ha evacuat ferit a l’hospital Trueta de Girona. De moment, no ha transcendit el seu estat.
Els Bombers també han fet tasques de sanejament del teulat, que havia quedat malmès arran de l’accident.
