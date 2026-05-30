Diari de Girona guanya el Premi Premsa Comarcal al millor digital
El guardó reconeix l’aposta del mitjà gironí per la innovació, la proximitat i l’adaptació als nous hàbits de consum informatiu
Diari de Girona ha estat distingit amb el Premi Premsa Comarcal al millor digital, un guardó que reconeix els projectes periodístics que han fet una aposta destacada per la innovació, la creativitat i l’adaptació als nous formats, sense perdre el vincle amb el territori.
El mitjà gironí s’ha imposat en una categoria en què també eren finalistes El9Nou.cat i novatarrega.cat. El reconeixement posa en valor l’evolució digital de diaridegirona.cat i el seu paper com a capçalera de referència en la informació de proximitat a les comarques gironines.
El premi es va lliurar en el marc de la Festa dels Premis Premsa Comarcal 2026, celebrada aquest divendres a l’Auditori de Barcelona i organitzada per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC). La gala va reunir representants de capçaleres locals i comarcals d’arreu del país i va servir per reconèixer la tasca del periodisme de proximitat en diferents àmbits.
El Premi Millor Digital distingeix aquells projectes que han sabut adaptar-se als nous hàbits de consum informatiu i als llenguatges propis de l’entorn digital, tot mantenint la funció de servei públic i l’arrelament al territori. En aquest sentit, el guardó reforça el posicionament de Diari de Girona com un mitjà compromès amb la informació local i comarcal, tant en l’edició impresa com en l’àmbit digital.
En la gala es va fer l’entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l’ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps; i es va distingir també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d’Honor d’enguany. Duarte col·labora des de fa 28 anys amb un article d'opinó setmanal a Diari de Girona.
En la categoria de diaris, trisetmanals, bisetmanals, setmanals i quinzenals, el premi va estar per al setmanari 'La Comarca d’Olot' i la seva portada del 19 de juny de 2025 amb una imatge d’un ramat d’ovelles i el titular 'Ramats en xarxa'. Quant a la categoria de mensuals, el guardó va ser per la revista 'SIÓ d’Agramunt' i la seva portada de maig de 2025 'A les fosques'. En bimestrals, trimestrals i semestrals el guanyador va ser 'Som Rurals' per l’edició de la primavera de 2025 'Nouvinguts ramaders, el col·lectiu que pot salvar el futur del sector'.
També es va lliurar la 5a edició dels Premis a la Millor Fotografia Periodística que, en la categoria de diaris, trisetmanals, bisetmanals, setmanals i quinzenals, va distingir el '3 de Vuit' amb la imatge de Joan Santacana ‘Vulnerables’, publicada el passat 2 de maig de 2025 amb motiu de l’apagada elèctrica. En la categoria de mensuals, el guardó va recaure en la revista 'La palanca' amb la fotografia de Llum Llobet de l’incendi del foc del passat 1 de juliol de 2025, on van morir dos veïns d’Agramunt.
Quant als bimestrals, trimestrals i semestrals, el premi va ser per la publicació 'Avenç El Palau d’Anglesola' amb la imatge ‘Un globus, una sorpresa i molts somriures’ de Felip Tribó. Finalment, que fa a la millor fotografia periodística digital va ser per cassadigital.cat amb una fotografia d’Eduard Duran a Quimi Portet en el Concert Surfejant del passat 23 de juliol de 2025.
La vetllada, presentada per la periodista Candela Figueras, va comptar amb més de 300 assistents i les actuacions del músic Triquell i de l’actor Pep Plaza.
Noves apostes informatives
Fa pocs mesos, Diari de Girona va posar en marxa Girona Delícia, un espai de diaridegirona.cat dedicat exclusivament a la informació gastronòmica de les comarques gironines. L’estiu de 2025 vam començar a alimentar la web de contingut: notícies, reportatges i entrevistes sobre la gastronomia gironina en sentit ampli, des dels productors als restauradors, passant per elaboradors, cambrers, comerços. La resposta del sector i la societat gironina ha estat molt positiva: la presentació del projecte l’octubre de 2025 va ser un èxit i s’ha consolidat amb la primera entrega de premis aquest mes de març.
A partir d'aquest dilluns, també potenciarem la informació econòmica amb la posada en marxa d'Actius, la marca del suplement econòmic de Prensa Ibérica, que tindrà un espai propi a la nostra web, potenciant la informació sobre ecnomia i empresa de les comarques gironines.
Noves newsletters
Estar informat de tot el que passa a les comarques gironines és ara més fàcil que mai. Diari de Girona ofereix als seus lectors diferents newsletters pensades per rebre al correu electrònic una selecció de continguts elaborats per les principals firmes del mitjà, amb informació de proximitat, anàlisi, opinió, esports i propostes especialitzades.
