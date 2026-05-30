Presó per a sis dels detinguts en la macrooperació antidroga d'aquesta setmana a poblacions gironines
El jutjat de Girona deixa en llibertat 10 dels arrestats amb mesures cautelars
La plaça 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Girona ha decretat presó provisional per sis dels detinguts en l’operatiu contra el tràfic de marihuana d’aquesta setmana a les poblacions gironines. L’actuació va acabar amb un balanç policial d’onze plantacions desmantellades i 26 detinguts, dels quals 16 van passar a disposició judicial. El jutjat ha enviat a presó provisional sense fiança a quatre dels arrestats i a dos mes sota fiança de 150.000 euros. En canvi, ha deixat en llibertat 10 dels detinguts amb mesures cautelars de prohibició de sortida del territori, compareixences al jutjat cada 15 dies i retirada del passaport.
La causa està oberta pels delictes contra la salut pública amb notòria importància, blanqueig, organització criminal i defraudació de fluïd elèctric.
En total, es van mobilitzar uns 600 agents per desmantellar un grup criminal dedicat al cultiu i tràfic de marihuana i a qui els Mossos també relacionen amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
Entre els efectius desplegats hi havia agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), GRUP Especial d'Intervenció (GEI), de la BRIMO, l'ARRO, la Policia Científica, la Unitat Canina, a més de Mitjans Aeris, Sala Central i Unitat de Seguretat Ciutadana (USC).
A banda dels barris de Font de la Pólvora i Vila-roja de Girona, els agents també han fet entrades a En concret a Riudarenes (Selva), Cassà de la Selva (Gironès), l'Escala (Alt Empordà), Sils (Selva), Caldes de Malavella (Selva), Brunyola (Selva), Llagostera (Gironès), Bescanó (Gironès), Celrà (Gironès), Quart (Gironès) i Salt (Gironès).
