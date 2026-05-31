Més de 300 docents fan «les últimes colònies» a Girona contra el preacord d’Educació
Més de 300 docents, famílies i alumnes s'han concentrat a Girona per rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació i mantenir la crida a la vaga.
Més de 300 docents, famílies i alumnes s’han concentrat aquest diumenge davant la Generalitat a Girona en una jornada que han batejat com «les últimes colònies» i que vol marcar l’inici de la campanya contra el preacord entre els sindicats i el Departament d’Educació. La mobilització, convocada per la Coordinadora d’Assemblees de Docents de les comarques gironines, es fa a la plaça Pompeu Fabra i combina el to festiu amb la protesta: sis concerts, sopar popular i una acampada davant l’edifici del Govern.
La coordinadora considera que el preacord és «de mínims» i defensa mantenir la crida a la vaga d’aquest dilluns, tot i la desconvocatòria dels sindicats majoritaris. La protesta continua emparada per les organitzacions que encara donen suport a les aturades, com la CGT, la Intersindical i la COS. El canvi principal és que la manifestació prevista al matí se substituirà per una assemblea per discutir el contingut de l’acord.
Una acampada davant la Generalitat
La plaça Pompeu Fabra de Girona s’ha convertit durant la tarda en el punt de trobada del moviment docent gironí. La jornada inclou actuacions de Jordi Tonietti, Jordi i Malva d’Els Atrapasomnis, Minibús Intergalàctic, Pelukass, Ander Pardo i Joe Driggield, els Diables de l’Onyar i Fetus. A mesura que avança la tarda, els participants preparen el sopar popular i l’acampada prevista al mateix espai.
El portaveu de la coordinadora, David Iglesias, defensa la decisió de mantenir els actes i qüestiona la desconvocatòria de la vaga. «Per coherència amb el que hem estat cridant cada dia als carrers, no entenem per què es desconvoca una vaga amb un preacord de mínims», afirma. Iglesias admet que el document incorpora alguns avenços, però remarca que deixa fora reivindicacions que el moviment considera centrals.
Entre aquestes demandes, la coordinadora situa la climatització de les aules, la cobertura legal dels professors, les millores per al col·lectiu docent de 0 a 3 anys, la situació de les infraestructures educatives, la democratització dels centres i més protecció per als professionals de l’educació. També critica que el pacte no dona prou resposta a l’escola inclusiva o a les ràtios.
Assemblea abans de la consulta
Aquest dilluns, els participants preveuen fer una assemblea davant la Generalitat per analitzar el preacord. «Un objectiu clar i bàsic és mantenir la força de les assemblees de docents, han sigut claus. Encara que hi hagi un preacord queda molta feina per fer i hem d’estar units i mostrar força», diu Pau Pagès, professor de l’Institut de Celrà.
En la mateixa línia, Paula Matamala, professora de l’Institut Sarrià de Ter, es mostra partidària de «seguir apretant» amb les vagues. «Ara tenim la força de la gent per apretar molt més. Es parla poc de l’escola inclusiva i de les ràtios i per a mi és més important que l’increment de sou», assegura.
La protesta gironina arriba en paral·lel a la consulta que preguntarà als docents si accepten el preacord o si es comprometen a fer «les vagues necessàries fins a acabar el curs». La votació s’obrirà aquest dilluns a les dotze del migdia i es tancarà dijous a la mateixa hora. USTEC defensa el «sí» al pacte, mentre que la CGT, la Intersindical i la COS fan campanya pel «no» i volen mantenir el cicle de mobilitzacions. El resultat marcarà si el conflicte educatiu s’atura o entra en una nova fase, amb Girona com un dels punts visibles del rebuig al text acordat amb Educació.
