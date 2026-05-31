El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
L’establiment s’integrarà amb l’entorn natural i donarà feina a més de cinquanta persones
El nou negoci s’aixecarà al passeig Francesc Darder, al mateix lloc on hi havia l’antic hotel Mirallac
Pere Duran
El nou hotel de Banyoles es construirà al mateix lloc on hi havia l’antic Hotel Mirallac, al Passeig Francesc Darder cantonada amb el Passeig Winthuysen, just davant de l‘estany i serà del tipus boutique. El nou hotel, encara sense nom confirmat, està impulsat per la família banyolina Sánchez-Acedo i dotarà a la ciutat d’una nova oferta hotelera de qualitat que neix amb la voluntat de formar part de la vida local . Després de quasi cinc anys de treball previ per definir un concepte hoteler que segons Vicky Sánchez, ànima i directora del projecte, afirma que “volem donar i reflectir aquesta pau i serenitat que l’estany ens aporta a tots i situar-lo a l’hotel on tot el concepte d’arquitectura i disseny interior busqui emmarcar i no competir amb l’estany”.
En aquest sentit, l’hotel es construirà amb materials nobles com ara la pedra natural del tipus travertí, la fusta, el vidre, el coure i amb la presència constant de l’aigua amb un petit estany amb vegetació aquàtica a l’entrada de l’hotel. Vicky Sánchez, graduada amb Negocis i Marketing, va fer un màster en Hospitality a Suïssa on durant quatre anys va treballar en hotels i restaurants de referència del país alpí que li va permetre conèixer bé el món hoteler i obtenir idees i conceptes que ara volen aplicar en el nou hotel de Banyoles. La iniciativa es troba ara en la fase d’enderroc de l’antic Hotel Mirallac, però està previst que les obres comencin aquest mes de setembre i que l’hotel estigui en funcionament l’any 2028 donant feina a entre 50 i 70 persones.
El projecte arquitectònic és de l’estudi Isern Associats, amb l’arquitecte Daniel Isern al capdavant, que compte amb una gran experiència en el món hoteler amb projectes rellevants com ara l’hotel Princess Bacelona, el Palau Fugit de Girona, l’espai El Palace de l’antic Hotel Ritz de Barcelona o l’Ohla Hotel també de Barcelona. En paraules del mateix Dani Isern, “volem que quan la gent passegi per l’estany, segueixi mirant l’estany i no l’hotel”.
L’interiorisme de l’hotel també és obra d’un dels grans, El Equipo Creativo, amb obres tan cèlebres com ara el Bulli Foundation de cala Montjoi, el Disfrutar de Barcelona, el Compartir de Cadaqués o l’Enigma d’Albert Adrià entre d’altres. La gestió tècnica de l’obra anirà a càrrec de la gironina Edetco i des de el moment zero, tot el projecte s’ha dissenyat per obtenir la certificació mediambiental LEED Gold que contempla l’eficiència energètica, acústica i un respecte estricte pel medi ambient.
El nou hotel estarà format per dos volums independents, lleugerament inclinats per trencar amb la rectitud de la façana, amb un espai obert que connectarà l’accés des del carrer amb el jardí interior així com unes passeres de fusta i vidre entre els dos edificis de l’hotel. Amb una alçada de planta baixa més 2 En total tindrà 40 habitacions, 30 de les quals amb vista a l’estany i totes amb terrassa. D’aquestes, dues seran suits de 48 metres quadrats equipades amb terrassa i piscina pròpia.
El turisme esportiu, en el punt de mira
El nou hotel disposarà d’equipaments i serveis per atendre les necessitats del turisme esportiu com ara una piscina reglamentària de 25 metres pensada pels entrenaments dels esportistes allotjats, una zona per guardar unes quaranta bicicletes amb un servei propi de mecànic així com un gimnàs i vestidors específics per a esportistes. A la part de la finca que dona al carrer de la sardana, hi haurà un Spa complet amb serveis pensats pel benestar dels clients i comptarà amb una piscina interior i un jacuzzi exterior.
Pel que fa a la restauració, el nou hotel tindrà un restaurant i dos bars. El restaurant tindrà una cuina a la vista totalment oberta al mig de l’espai que oferirà producte local obert al món i podrà atendre fins a 111 comensals. Pel que fa als bars, un estarà ubicat a la planta baixa que connectarà amb el restaurant amb una oferta pròpia en begudes i tapes de qualitat i tot respirarà un concepte més informal. Dotat amb una terrassa de mida moderada pensada amb l’objectiu que doni vida a l’entorn, sense massificacions, amb música d’ambient i on els divendres i dissabtes hi passin coses.
El segon bar estarà ubicat a la terrassa superior de l’edifici de l’hotel i actuarà com a un rooftop. La sala de dintre, amb el seu propi bar i cuina, donarà pas a la terrassa amb unes taules i una barra per seure on els clients podran gaudir de les excepcionals vistes directes a l’estany de Banyoles. El conjunt del projecte també contempla un segon menjador, situat a la planta -1 preparat per acollir congressos o esdeveniments de gran format. També hi haurà un celler-bodega amb sala de tasts de vins, diferents espais polivalents per a reunions, una biblioteca i 40 places d’aparcament, una per cada habitació de l’hotel.
