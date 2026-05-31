S'amplia l'oferta del servei de bus entre Barcelona i l'aeroport de Girona durant els mesos d'estiu

El servei tindrà un horari regular amb 56 expedicions diàries, un 40% més que l'any passat (40)

Passatgers a les instal·lacions de l'aeroport de Girona, en una imatge d'arxiu. / David Aparicio

ACN

Vilobí d'Onyar

El servei de bus entre Barcelona i l'Aeroport de Girona s'amplia a partir d'aquest dilluns 1 de juny coincidint amb els mesos d'estiu i principis de tardor, segons ha informat el Departament de Territori. El servei operat per l'empresa Barcelona Bus S. L., del grup Sagalés, tindrà un horari regular amb 56 expedicions diàries, un 40% més respecte a l'oferta de l'estiu passat (40). "Amb aquesta ampliació d'horaris garantim un servei més estable i previsible, que permet als usuaris planificar els seus desplaçaments amb tranquil·litat durant els mesos d'estiu", ha assegurat la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Les millores es mantindran fins al dissabte 31 d'octubre del 2026.

L'augment de rutes permetrà establir fins a 28 expedicions diàries directes per sentit entre el centre de Barcelona i l'Aeroport de Girona. L'horari s'amplia amb una primera arribada a l'aeroport a les 04.00 hores procedent de Barcelona i una darrera a les 00.50 hores. Pel que fa a les sortides des de l'aeroport, la primera serà a les 07.05 hores i l'última a les 01.35 hores, amb un temps de recorregut d'una hora i quart. "L'ampliació d'horaris reforça la connexió entre Barcelona i l'Aeroport de Girona i millora la mobilitat interna del país, especialment en un període d'alta demanda com és l'estiu", ha reblat la consellera Paneque.

RRSS WhatsAppCopiar URL
