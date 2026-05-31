El Sopar Solidari d'Astrid 21 reuneix institucions, empreses i societat civil en una gran celebració de la inclusió
La fundació va distingir Antoni Castro, Toni Pons i Concentrol per la seva vinculació amb l’atenció, la inclusió laboral i la integració de persones amb discapacitat intel·lectual
La Fundació Astrid 21 va celebrar aquest divendres el seu 36è Sopar Solidari al Mas Batlle, amb l’assistència d’unes 200 persones. La trobada va aplegar famílies, professionals, voluntariat, empreses, representants institucionals i persones vinculades a l’entitat.
L’acte va ser presidit per la presidenta de la fundació, Pilar Albareda, i va incloure actuacions de teatre i dansa protagonitzades per participants d’Astrid 21.
Durant la vetllada es van lliurar els reconeixements anuals de la fundació. Enguany, Astrid 21 va distingir Antoni Castro Guardiola, cap de Medicina Interna de l’Hospital Trueta, per la seva trajectòria en l’atenció a les persones amb síndrome de Down. També van ser reconegudes l’empresa Toni Pons, per la seva vinculació amb la inclusió laboral, i Concentrol, per la integració de persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit empresarial.
El sopar també va comptar amb la participació de representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona. Les institucions van destacar la tasca que Astrid 21 desenvolupa des de fa més de tres dècades en els àmbits de l’autonomia, la inserció laboral i la igualtat d’oportunitats.
Durant l’acte es va sortejar un quadre amb la làmina original del dibuix que il·lustra la portada de la Memòria 2025 de la Fundació Astrid 21, així com una joia dissenyada i cedida per Jordi Rossich, de Rossik & Co.
El Sopar Solidari és una de les cites anuals de l’entitat i té com a objectiu reunir persones, empreses i institucions vinculades al treball per la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual.
