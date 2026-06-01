Un estudi constata una disminució del nombre de persones que fumen als entorns de centres escolars d'Olot
Se n'han detectat menys que a la diagnosi realitzada fa quatre anys
Un estudi realitzat per tècnics de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot a través del SIGMA i voluntaris de l’Associació Contra el Càncer a Girona constata que ha disminuït el nombre de persones que fumen als entorns dels centres escolars d'Olot. L'avaluació, que s'ha fet durant el març, ha recollit dades observacionals com la presència de persones fumant, l'olor a tabac i el nombre de burilles a l'entorn. Les dades mostren que n'hi ha menys respecte de la diagnosi realitzada fa quatre anys. Els impulsors remarquen, però, que cal continuar apostant per més mesures.
Els centres analitzats estan inclosos en el projecte Entorn Sense Fum d’Olot i estan degudament identificats i senyalitzats. En el cas de les escoles de primària, l’estudi d’aquest 2026 dona continuïtat a l’avaluació realitzada l’any 2022. En aquell moment es van analitzar els entorns de 7 centres educatius on es va identificar un 3% de fumadors mentre que en l’actualitzat en els 10 centres analitzats, el percentatge ha baixat fins a l’1%.En ambdós períodes analitzats, el percentatge d’homes fumadors és superior al de dones.
A la majoria de centres, s’observa una reducció del nombre de fumadors a les entrades i sortides en comparació amb l’any 2022. També s’ha valorat la presència de burilles entorn dels centres d’ensenyament: una dada que es manté elevada i semblant a la 2022 (al voltant de 400 burilles entre tots els centres analitzats).
En els centres de secundària, l’estudi ha observat la presència de joves fumant tabac i utilitzant cigarretes electròniques als voltants dels centres educatius. Segons l’avaluació realitzada, s’han identificat un 2% de fumadors (dels quals són més els que utilitzen cigarretes electròniques que tabac).
Pel que fa a les burilles, la situació és similar a la dels centres de primària: se’n detecta presència en tots els centres, en un grau o un altre.
L’objectiu de la recollida d’aquestes dades és conèixer l’estat dels entorns educatius, traslladar aquesta informació als responsables dels centres i impulsar actuacions preventives orientades a reduir el consum. Així mateix, es vol avançar per deixar de normalitzar aquestes conductes i reduir-ne la visibilitat, especialment en espais amb alta presència d’infants i joves.
La Comissió Garrotxa Sense Fum, impulsada per l'hospital d'Olot i de la qual formen part les institucions que han realitzat aquesta avaluació, ha acordat treballar per reforçar el projecte, desenvolupant metodologies que permetin avaluar aquesta situació amb la màxima objectivitat de manera sistemàtica i continuada al llarg dels anys.
