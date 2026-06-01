Funciona el carril de 80 km/h de l'AP-7 a l'entorn de Girona?
Trànsit defensa que la mesura ha reduït els accidents respecte al pic del 2022, però admet que es revisa cada any amb el Ministeri
El Servei Català de Trànsit defensa el carril de 80 km/h de l’AP-7 a les sortides de l'AP-7 al voltant de l'àrea urbana de Girona perquè considera que ha contribuït a reduir l’accidentalitat respecte al pic registrat el 2022, l’any posterior a l’aixecament dels peatges. El director de l’organisme, Ramon Lamiel, ha assegurat aquest dilluns que la mesura es mantindrà mentre les dades continuïn mostrant una millora, tot i que ha remarcat que es revisa anualment amb el Ministeri.
La mesura afecta el carril dret del tram gironí de l’AP-7 des de Fornells fins a Vilademuls on es va optar per segregar la circulació a 80 km/h per ordenar les sortides i incorporacions. Segons Lamiel, l’anàlisi que es va fer després de l’augment de la mobilitat a l’autopista va concloure que un dels problemes en aquest punt eren els trenats, és a dir, els moviments de vehicles que canvien de carril per entrar o sortir de la via.
«L’anàlisi va portar i va concloure que hi havia els trenats», ha explicat el director del Servei Català de Trànsit. Segons ha detallat, el 2022 es va prendre la decisió de segregar aquests carrils a 80 km/h a la dreta precisament per reduir el risc en les maniobres d’incorporació i sortida.
Lamiel ha situat aquesta actuació en el context de l’impacte que va tenir l’alliberament dels peatges sobre la mobilitat de l’AP-7. «El 2022 era l’any de l’alliberament de peatges i vam poder veure tot l’impacte de la nova mobilitat a l’AP-7», ha recordat. Segons el director de Trànsit, aquell increment va ser «molt considerable» i va obligar a estudiar actuacions en diversos punts de l’autopista.
En aquell moment, Trànsit va pactar amb el Ministeri un paquet de mesures en deu trams de l’AP-7 on considerava que calia actuar. Les opcions passaven per limitar la circulació dels vehicles pesants per la dreta i impedir avançaments, reduir velocitats o segregar carrils. En el cas del tram gironí entre les sortides 6 i 7, es va optar per aquesta darrera fórmula.
25 accidents el 2025
Les dades exposades per Lamiel mostren l’evolució de l’accidentalitat en aquest punt. El 2019, abans de la pandèmia i de l’aixecament dels peatges, s’hi havien registrat 19 accidents amb víctimes i 25 víctimes. El 2022, aquesta xifra va pujar fins a 32 accidents amb víctimes i 48 víctimes, cinc de les quals greus i una mortal. El 2025, després de l’aplicació de la mesura, Trànsit situa la xifra en 25 accidents amb víctimes.
«Continuem atenuant els accidents», ha defensat Lamiel. El director de Trànsit ha insistit que l’organisme no mantindria una mesura si les dades no n’avalessin el funcionament. «Si veiéssim que no actua, no tenim cap problema a revisar aquesta mesura», ha afirmat.
La defensa del carril de 80 km/h s'ha conegut durant presentació del mapa de risc iRAP de la xarxa viària gironina, que ha tornat a posar el focus en l’AP-7 i, especialment, en el pes dels vehicles pesants en la sinistralitat greu. L’estudi conclou que els camions estan implicats en el 55,3% dels accidents greus als trams gironins de l’autopista, tot i representar el 27,3% del trànsit total.
Per Trànsit, l’AP-7 continua sent una via de baix risc en termes generals perquè és una autopista, amb sentits de circulació separats i sense xocs frontals, però això no impedeix que hi hagi punts concrets on calgui intervenir per gestionar millor la mobilitat. El carril de 80 km/h de Girona és, segons Lamiel, una d’aquestes actuacions tàctiques per reduir els conflictes en un tram especialment carregat.
