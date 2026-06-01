Hipra alerta amb experts que la covid encara causa centenars de morts tot i la baixa percepció del risc
Sanitaris debaten en un jornada sobre el perill de banalitzar la covid entre la població vulnerable
La covid-19 continua sent un risc rellevant per a les persones vulnerables, tot i que la percepció social de la malaltia ha disminuït de manera notable. Aquesta és una de les principals advertències que han fet diversos experts en una jornada organitzada per l’Associació Nacional d’Informadors de la Salut, amb la col·laboració d’Hipra, per analitzar l’impacte de la desinformació en la prevenció i la vacunació.
La trobada, titulada Prevenció i vacunació davant la COVID-19: reconstruir la confiança davant la desinformació, ha posat el focus en la convivència sostinguda amb el SARS-CoV-2 i en els reptes que planteja comunicar sobre la malaltia sense caure ni en l’alarmisme ni en la banalització. Segons les dades exposades durant la sessió, durant la temporada 2024-2025 es van registrar a Espanya prop de 8.000 hospitalitzacions, 300 ingressos a les UCI i unes 500 defuncions associades a la covid-19, concentrades principalment en persones grans i pacients de risc.
Les dades presentades també evidencien que l’impacte de la malaltia es concentra sobretot en les franges d’edat més avançades. Durant la temporada 2024-2025, el 81% de les hospitalitzacions van correspondre a persones majors de 60 anys i el 71% de les defuncions es van produir en persones majors de 80 anys, amb una taxa de letalitat global del 6,1%.
Baixa percepció de risc
En aquest context, els experts van alertar que la baixa percepció del risc pot afectar les cobertures vacunals i l’adherència a mesures preventives bàsiques. Segons les dades exposades, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties va estimar durant la mateixa temporada una cobertura mitjana de vacunació contra la covid-19 de només el 8,7% en les persones de 60 anys o més i del 8,5% en les persones majors de 80 anys entre els països notificadors, amb una gran variabilitat entre territoris.
Des de la perspectiva de la salut pública, Jorge del Diego, vocal assessor de la Direcció General de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri de Sanitat, va insistir en la necessitat de continuar percebent la covid com una realitat present. “Qui no la pateix dona la malaltia per acabada amb la fi de la pandèmia, però qui la pateix sovint se sent abandonat, perquè encara falten circuits assistencials clars”, va advertir.
La jornada també va abordar l’impacte de la desinformació sobre la confiança en les vacunes. Els ponents van coincidir que el cansament pandèmic i la reducció de la percepció del risc compliquen la comunicació sanitària. En aquest sentit, Sanz va assenyalar que un dels errors més freqüents és “no entendre les inquietuds i necessitats de les persones receptores d’aquestes vacunes”, fet que pot provocar una desconnexió entre el missatge sanitari i la ciutadania.
