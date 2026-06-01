Les il·lustracions de Pilarín Bayés arriben als infants hospitalitzats al Trueta
El centre comença a obsequiar els pacients ingressats a la planta de Pediatria amb un quadern per acolorir del llibre "Petita història del Trueta", editat amb motiu dels 70 anys de l’hospital
L’hospital Josep Trueta ha començat a obsequiar els infants ingressats a la planta de Pediatria del centre amb la versió per acolorir del llibre Petita història del Trueta, editat amb motiu dels 70 anys de l’hospital (1956-2026) i il·lustrat per Pilarín Bayés. El quadern inclou les composicions que la reconeguda il·lustradora osonenca va crear per reflectir l’evolució històrica del Trueta i de la pràctica sanitària. Així mateix, també estarà disponible per als nens i nenes que passin per l’Hospital de Dia Pediàtric. El quadern -així com el llibre "Petita història de l'Hospital Trueta"- es pot descarregar a la pàgina web històrica del Trueta.
Aquest quadern recull el talent i la sensibilitat de les il·lustracions de Pilarín Bayés, que acosten a petits i grans la trajectòria d’un hospital profundament arrelat al territori gironí. Alhora, mostra amb detall el progrés de la medicina i la tasca dels professionals de l’àmbit de la salut. Es tracta d’un recull de 20 làmines en què cada il·lustració en color serveix de model per a la seva versió per acolorir, situada al costat.
En total, s’han imprès 2.500 exemplars que estaran disponibles perquè els professionals de Pediatria els puguin lliurar als infants i als seus familiars, amb l’objectiu de fer-los més agradable l’estada hospitalària.
Sopar benèfic i portes obertes, properes activitats dels 70 anys
La commemoració dels 70 anys del Trueta continua aquest 2026 amb cites destacades com el sopar benèfic de l’11 de juny, que tindrà lloc a l’Espai Esperit Roca, una vetllada pensada per reunir personalitats, institucions i empreses compromeses amb la salut del territori.
Un altre dels actes destacats serà la Jornada de Portes Obertes del 24 d’octubre, coincidint amb les Fires de Sant Narcís, que permetrà a la ciutadania conèixer espais i processos assistencials habitualment no accessibles. L’objectiu és donar visibilitat a la feina interna del centre i fomentar la proximitat amb els professionals sanitaris.
El cicle de xerrades per a la ciutadania també continua actiu, i les properes sessions previstes són: RCP per a tothom. Què he de fer jo (30 de juny); Malalties minoritàries. Com s’organitza Girona (22 de setembre) FIV. Què pot fer el sistema públic (20 d’octubre) i Eutanàsia. Visió de l’Hospital (24 novembre). Les xerrades tenen lloc al Centre Cultural La Mercè de Girona, on ja s’han celebrat les relacionades amb la donació d’òrgans i teixits o el document de voluntats anticipades (DVA).
