Més de 3.400 estudiants gironins han participat aquest curs en el programa “No et fumis la salut”
Girona es bolca amb diverses activitats per conscienciar sobre els riscos del tabac
La Fundació Oncolliga Girona ha tancat una nova edició del programa educatiu No et fumis la salut amb la participació de 3.435 alumnes de primer d’ESO de les comarques gironines durant el curs 2025-2026. El projecte, centrat en la prevenció del consum de nicotina entre els joves, ha inclòs xerrades participatives als centres educatius i un concurs de vídeos de conscienciació, que divendres passat va celebrar l’acte de lliurament de premis a a la Sala Carles Rahola de l’Edifici de la Generalitat a Girona, amb motiu del Dia Mundial sense Tabac (31 de maig).
Aquest programa, impulsat per Oncolliga Girona des del curs 1998-1999, continua consolidant la seva implantació al territori. Durant aquest curs ha arribat a un total de 44 escoles i instituts, on s’han dut a terme 144 sessions amb un enfocament actualitzat i adaptat a les noves formes de consum. A més del tabac de combustió, les activitats aborden també l’ús de cigarrets electrònics, cada cop més presents entre els adolescents, les bossetes de nicotina i la pipa d’aigua.
Pel que fa al concurs de vídeos No et fumis la salut!, aquesta edició ha comptat amb la participació de 12 treballs elaborats per alumnes de cinc centres educatius diferents. El primer premi, amb una dotació de 600 euros, ha recaigut en el vídeo Per què t’ho fumes?, realitzat per alumnes del Col·legi Vilagran de Salt. El segon guardó, premiat amb 400 euros, ha estat per a No triïs un llibre per la seva portada, de l’Escola Pia Olot. El jurat també ha reconegut amb el tercer premi (200 euros) el treball Tu pots trencar el cercle, presentat per la Fundació Educativa Cor de Maria Blanes. A més dels premis econòmics, els equips guanyadors han rebut entrades per gaudir de les instal·lacions de Kaotic World i Mico Aventura, a Platja d’Aro.
Activitats arreu del territori
Amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, les comarques gironines s'han bolcat amb diverses activitats. L'hospital Santa Caterina va organitzar divendres una jornada d'activitats de sensibilització i promoció d'hàbits saludables al porxo de l'entrada de l'hospital, oberta a professionals, usuaris i ciutadania. La celebració va incloure una xocolatada popular amb l’objectiu de fomentar espais de convivència saludables i lliures de fum, així com diverses activitats educatives i de sensibilització.
Finalment, l'Associació Contra el Càncer de Girona també va organitzar diverses taules informatives per tal de conscienciar la població sobre els riscos del tabac.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis