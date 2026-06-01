Les motos estan implicades en el 41% dels accidents greus a les carreteres gironines
Trànsit assegura que és el col·lectiu que «més preocupa» i vol estendre marques a la calçada per guiar la traçada dels motoristes
Les motos i ciclomotors estan implicats en el 41% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus registrats a la xarxa viària gironina analitzada pel RACC i el Servei Català de Trànsit, tot i que només representen el 2,1% de la mobilitat global per carretera. La dada, corresponent al trienni 2022-2024, situa els motoristes com un dels principals focus de preocupació en matèria de seguretat viària a les comarques gironines.
El mapa de risc iRAP, presentat aquest dilluns a Girona, també conclou que en el 40% dels accidents mortals hi havia implicada com a mínim una moto o un ciclomotor. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va ser contundent en valorar aquestes xifres: «Si ens preocupa algun vehicle i algun col·lectiu en aquests moments, és la moto».
Lamiel ha assegurat que cal fer «un toc d’atenció específic i especials», sobretot després d’un mes de maig que ha estat «molt dolent» en sinistralitat a Catalunya pel pes d’aquest col·lectiu. Segons ha explicat, a aquestes alçades de l’any 2019 hi havia 20 víctimes mortals motoristes a Catalunya; l’any passat n’hi havia 21, i aquest any n’hi ha 21. «Tenim pràcticament les mateixes víctimes mortals cada any», va lamentar.
El responsable de Trànsit ha recordat que, quan es tanca l’any, Catalunya es mou habitualment en una forquilla d’entre 40 i 50 motoristes morts. Segons Lamiel, la situació d’aquest 2026 també s’ha vist condicionada pel temps. Les pluges i les inclemències del primer trimestre van contenir la mobilitat de moto, però amb l’arribada del bon temps s’ha produït una sortida sobtada de motoristes a la carretera. «Hi ha hagut una descompressió de mobilitat amb moto», va dir. I va afegir: «Aquí tenim un problema important».
Els trams amb més sinistres
L’estudi també identifica els trams on es concentren més accidents greus i mortals de moto. A tota la xarxa iRAP de les comarques de Girona, el 50% dels sinistres greus i mortals amb motos es concentren en només el 20,5% de la longitud analitzada, uns 249 quilòmetres. El tram amb més concentració és la B-682/GI-682 entre Malgrat de Mar i l’enllaç amb la C-63 a Lloret de Mar, una via amb una forta presència de motoristes.
Els deu trams amb més concentració d’accidents de moto són:
B-682/GI-682, de Malgrat de Mar a Lloret de Mar
C-152, de la Vall d’en Bas a Olot
GI-641, de Torroella de Montgrí a l’Estartit
N-260, de Llançà a Figueres
C-63, de Lloret de Mar a Vidreres
C-31, de Torroella de Montgrí al Far d’Empordà
C-65, de Cassà de la Selva a Girona
C-65, de Llagostera a Cassà de la Selva
GI-673/GI-674, de Caldes de Malavella a Llagostera
GI-531, de Girona a Sant Gregori
També apareixen entre els punts amb més concentració d’accidents de moto la C-152 entre la Vall d’en Bas i Olot, la GI-641 entre Torroella de Montgrí i l’Estartit, la N-260 entre Llançà i Figueres, la C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres, la C-31 a l’Alt Empordà, diversos trams de la C-65 al Gironès i la GI-673/GI-674 entre Caldes de Malavella i Llagostera. Set dels deu trams amb més accidents de moto i ciclomotor ja apareixien en l’estudi anterior.
Davant d’aquesta situació, Trànsit ha començat a provar mesures específiques per reduir la sinistralitat dels motoristes. Una de les principals és marcar la traçada del motorista a la calçada, una senyalització pensada per ajudar els conductors de dues rodes a afrontar millor les corbes i evitar situacions de risc.
Lamiel ha explicat que una de les carreteres triades per fer aquesta prova es troba entre el Ripollès i la Cerdanya, dues comarques que l’estudi situa entre les que tenen percentatges més alts de trams de risc elevat. Segons les primeres dades de Trànsit, el 65% dels vehicles de dues rodes compleixen les marques pintades a la carretera. «La voluntat és estendre-ho», va avançar el director del Servei Català de Trànsit.
Aquestes marques busquen reduir dos tipus d’accidents especialment habituals entre motoristes. «El motorista pateix dos accidents molt característics», ha dit Lamiel. D’una banda, la sortida de via, quan el conductor entra en una corba a una velocitat inadequada i no pot mantenir la trajectòria. De l’altra, el xoc frontal o frontolateral, quan la moto envaeix parcialment el carril contrari en una corba. «La infraestructura pot ajudar», ha defensat el director de Trànsit.
Lamiel també ha subratllat que aquests estudis, com l'iRAP serveixen per parlar amb els titulars de les carreteres i proposar actuacions concretes. La idea és estendre les proves de traçada en aquells trams que apareixen de manera recurrent en els mapes de risc i en els rànquings d’accidentalitat de moto, tant a Girona com a la resta de Catalunya.
La fotografia del trienni 2022-2024 mostra que la sinistralitat global a la xarxa gironina analitzada ha disminuït, però el pes dels motoristes continua sent una de les principals assignatures pendents. L’objectiu ara és que les dades del mapa de risc no quedin només en una diagnosi, sinó que serveixin per desplegar mesures en les carreteres on els conductors de dues rodes són més vulnerables.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis