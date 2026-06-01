Prop de 9.000 gironins de Muface ja poden utilitzar la recepta electrònica concertada

El nou sistema permet obtenir medicaments amb la targeta sanitària de l’entitat i evita desplaçaments per tramitar visats, excepte en casos puntuals

Acte simbòlic a la farmàcua Riera Cardelús de Girona. / Aniol Resclosa

Laura Teixidor

Els 8.955 mutualistes de Muface de la província de Girona que han triat l’opció concertada per a la seva assistència sanitària ja poden fer servir la recepta electrònica concertada. El sistema s’ha posat en marxa aquest dilluns a Catalunya i permet obtenir els medicaments a les farmàcies comunitàries utilitzant només la targeta sanitària de l’entitat.

La implantació beneficia el conjunt dels 85.762 mutualistes de Muface a Catalunya que reben assistència sanitària a través d’entitats asseguradores. D’aquests, 65.432 són titulars i 20.330 beneficiaris. Amb l’entrada en funcionament del Sistema de Recepta Electrònica de Muface, el col·lectiu podrà accedir als tractaments a la xarxa de 3.290 farmàcies comunitàries catalanes.

El sistema també permetrà obtenir els visats de manera electrònica, de manera que els mutualistes ja no hauran de desplaçar-se presencialment a les oficines de Muface per fer aquest tràmit, excepte en casos puntuals. A més, la recepta és interoperable, fet que permetrà als beneficiaris accedir a la medicació des de qualsevol província catalana i també als territoris de l’Estat on el sistema ja està actiu.

Dispensació d'un medicament amb la recepta electrònica a la farmàcia Riera Cardelús de Girona. / Aniol Resclosa

Els Col·legis de Farmacèutics de Catalunya han posat en marxa aquest dilluns la posada en marxa de la recepta electrònica concertada amb quatre actes simbòlics simultanis, un a cada demarcació catalana. A Girona, l’acte s’ha fet en una farmàcia comunitària de Girona i hi han assistit el subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon; el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona (COFGI), Josep Brunsó; la directora provincial de Muface a Girona, Silvia Sánchez; el delegat provincial d’ASISA a Girona i assessor mèdic, Salvador Geli; el delegat d’ADESLAS a Girona, Jordi Martí; la secretària del COFGi, Anna Cervià, i la secretària provincial de Muface a Girona, Concha Almansa.

Durant la presentació, Brunsó ha destacat que els 8.955 mutualistes gironins ja es poden beneficiar dels avantatges que aporta la digitalització de la prestació farmacèutica. Segons el president del COFGi, la implantació de la recepta electrònica de Muface a Catalunya reforça la seguretat dels pacients i redueix els riscos associats a la dispensació dels medicaments.

