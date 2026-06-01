Les empreses amb més reclamacions de consum a Girona
Consum ha imposat 43 sancions per un valor de 180.928 euros per clàusules abusives i incompliments normatius a Girona durant el 2025
L’Agència Catalana del Consum ha atès durant el 2025 4.654 consultes i 3.159 reclamacions a la vegueria de Girona. Les queixes s’han concentrat sobretot en els subministraments de la llar, la compra de productes i els transports.
Del total de reclamacions rebudes a les comarques gironines, l’organisme n’ha gestionat directament 2.755, el 87%. D’aquestes, se n’han pogut resoldre 1.320, amb una taxa del 47,9%. La mediació continua sent la via principal per tancar conflictes entre empreses i consumidors, amb 1.253 resolucions, molt per sobre dels 67 laudes arbitrals dictats.
Les empreses amb més expedients pertanyen sobretot als sectors energètic, de les telecomunicacions i del transport aeri. Endesa Energia encapçala el llistat, amb 202 reclamacions, seguida de MediaMarkt i Vueling, amb 67 cadascuna. Energia XXI i Orange n’han acumulat 66 en cada cas.
Sancions per no protegir els consumidors
En l’àmbit del control del mercat, Consum ha tramitat 272 denúncies per presumptes incompliments de la normativa de protecció dels consumidors i ha fet 574 inspeccions. Aquesta activitat ha derivat en 43 sancions, per un import total de 180.928 euros.
Les principals infraccions sancionades estan relacionades amb la inclusió de clàusules abusives en les condicions de contractació. Aquests expedients representen el 52% de l’import total imposat. El director de l’Agència Catalana del Consum, Isidor Garcia, defensa que l’activitat de control busca actuar davant les pràctiques abusives i reforçar els mecanismes de resolució extrajudicial.
El balanç també inclou l’activitat de l’Escola del Consum de Catalunya, que ha arribat a 1.104 alumnes del Baix Empordà, el Gironès, l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l’Estany. També s’han fet sessions informatives per a la ciutadania, amb 171 assistents.
