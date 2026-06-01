Set morts a les carreteres gironines en cinc mesos, els mateixos que l’any passat
Trànsit situa els motoristes com el col·lectiu amb més víctimes mortals a Catalunya, amb 21 finats, i el maig com el mes més negre de l’any
Set persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres gironines durant els primers cinc mesos de l’any, les mateixes que en el mateix període de l’any passat. Segons el balanç del Servei Català de Trànsit, la sinistralitat mortal es manté marcada per la dispersió territorial, amb dos morts a la Selva, dos al Gironès i dos més a la Garrotxa.
L’últim accident mortal a les comarques gironines es va produir el diumenge 24 de maig a la nit a la C-252, a Garriguella. Per causes que s’estan investigant, es va produir una col·lisió amb dos turismes i una motocicleta implicats al punt quilomètric 54,6. A conseqüència del sinistre, va morir el motorista, J.R.S.A., un home de 68 anys i veí de Rabós d’Empordà.
El sinistre mortal anterior s’havia registrat el dijous 14 de maig a la tarda a l’AP-7, a Aiguaviva, a l’altura del quilòmetre 66 i en sentit Barcelona. En un primer moment, els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van obrir diligències per aclarir si el motorista havia patit una aturada cardíaca mentre circulava o si es tractava d’un accident de trànsit. Finalment, el cas ha quedat inclòs dins el balanç de sinistralitat viària mortal.
Cinc dies abans, el dissabte 9 de maig a la tarda, també hi havia hagut un altre accident mortal a la C-152, a la Vall d’en Bas. En aquest cas, el sinistre es va produir al punt quilomètric 43 i hi van estar implicats dos vehicles tot terreny i un turisme. Per causes que encara s’estan investigant, els vehicles van col·lidir i, com a conseqüència de l’accident, va morir el conductor d’un dels tot terrenys. El sinistre també va deixar un ferit greu, que va ser evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona, i dues persones ferides lleus, traslladades a l’Hospital d’Olot.
El pes dels motoristes
Els sinistres de Garriguella i Aiguaviva mantenen l’alerta sobre la mortalitat dels motoristes a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 dels 52 morts registrats a la xarxa viària interurbana de Catalunya eren motoristes -dos d'ells a la província de Girona-, el mateix nombre que en el mateix període de l’any passat. Aquest col·lectiu és, enguany, el que acumula més víctimes mortals.
En conjunt, els usuaris vulnerables concentren gairebé dos terços de les víctimes mortals a Catalunya. A banda dels 21 motoristes, també han mort 8 vianants i 3 ciclistes. Davant d’aquestes dades, el Servei Català de Trànsit ha fet una crida als motoristes, vianants i ciclistes a incrementar la percepció del risc i la consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris de la via a mantenir conductes de respecte i prudència.
Maig, el mes més mortífer
A Catalunya, 52 persones han mort en 49 accidents mortals fins al 31 de maig. Són 10 víctimes menys que en el mateix període del 2025, quan n’hi havia hagut 62, una reducció del 16,1%. En comparació amb el 2019, any de referència per als objectius de reducció de la sinistralitat, hi ha 17 morts menys, un descens del 24,6%.
Tot i aquesta reducció global, el mes de maig ha estat el més mortífer de l’any, amb 19 víctimes. Pel que fa als ferits greus, enguany se n’han registrat 283 a Catalunya, per sota dels 306 del mateix període de l’any passat.
Per vies, l’AP-7 és la carretera catalana amb més víctimes mortals aquest any, amb cinc morts, seguida de l’A-2, amb quatre, i de l’N-340 i la C-25, amb tres cadascuna. Els tipus d’accident més freqüents han estat les sortides de via, amb 18 casos, i els xocs frontals, amb 16.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis