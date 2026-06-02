Girona suma una ruta regular a Luxemburg que fins ara només era xàrter
Luxair operarà la connexió els dimarts i dissabtes fins al 29 d’agost, amb 52 vols programats i 3.952 seients disponibles
Per primera vegada, l’Aeroport de Girona-Costa Brava té una connexió directa en vol regular amb Luxemburg. La ruta, operada per Luxair, s’ha estrenat aquest dimarts i funcionarà fins al 29 d’agost, amb dues sortides setmanals i gairebé 4.000 places disponibles.
L’Aeroport de Girona-Costa Brava ha estrenat aquest dimarts la primera connexió directa en vol regular amb Luxemburg, una ruta operada per Luxair que amplia el mapa de destinacions de la terminal gironina durant la temporada d’estiu. Fins ara, l’aeroport de Vilobí d’Onyar només havia connectat amb aquest país mitjançant vols xàrter.
La nova línia funcionarà amb dues freqüències setmanals, els dimarts i els dissabtes, fins al 29 d’agost. La companyia ha programat 52 vols i posarà a disposició dels passatgers 3.952 seients. La connexió es farà amb un avió Dash 8 de 76 places.
Una ruta més per a la temporada d’estiu
L’estrena incorpora Luxemburg a l’oferta regular de la terminal gironina, que aquesta temporada d’estiu té connexions amb 50 ciutats i 15 països europeus. La nova ruta reforça l’activitat internacional de l’aeroport i obre una via directa tant per als desplaçaments turístics com per als viatges vinculats a l’activitat econòmica.
L’acte inaugural ha comptat amb representants de la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, la Generalitat, l’Aeroport de Girona-Costa Brava, la Taula Gironina de Turisme i Luxair. Entre els assistents hi havia el president de la Diputació i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer; el president de la Cambra, Jaume Fàbrega; el director de l’aeroport, Vicent Pallarès; i el responsable d’operacions de terra i acords de Luxair, Marven Bill.
La promoció de noves connexions
La captació de noves rutes a la terminal gironina es canalitza a través de la Taula Estratègica de l’Aeroport, formada per la Diputació de Girona, la Generalitat —Aeroports de Catalunya i l’Agència Catalana de Turisme— i la Cambra de Comerç. Aquest treball es fa sota la marca GROwing, que promou l’aeroport per atraure-hi companyies i connexions.
Luxair, fundada el 1961, va transportar més de 2,6 milions de passatgers el 2025 i ofereix connexions sobretot a Europa. En el cas de Girona, l’operativa anunciada es limita, de moment, a la temporada d’estiu i té calendari fins a finals d’agost.