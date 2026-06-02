Una banda vinculada a la Camorra va introduir més de 300 bitllets falsos a les comarques de Girona

Els Mossos d'Esquadra van identificar dos investigats, un dels quals és a presó, que entraven moneda falsificada a Catalunya amb vehicles de lloguer i identitats falses

Vídeo | L'escorcoll a la casa de l'investigada que pertenyia a la banda vinculada a la camorra de bitllets falsos

Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Girona

La detecció d’un augment significatiu de pagaments amb bitllets falsos a les comarques gironines va ser l’inici d’una investigació dels Mossos d'Esquadra que ha permès desarticular una via d’introducció de moneda falsificada vinculada a la Camorra napolitana i amb ramificacions a Catalunya.

Els fets es remunten a mitjans de 2023, quan l’anàlisi de la base de dades de falsificació de moneda va alertar d’un repunt de casos a la província de Girona. En total, es van registrar 308 pagaments amb bitllets falsos de 50 euros i 74 amb bitllets falsos de 100 euros. Les falsificacions procedien del sud d’Itàlia i estaven catalogades pel Banc Central Europeu com a especialment perilloses.

La investigació policial va fer un pas endavant a finals d’octubre de 2023, quan es va detectar un pagament amb 18 bitllets falsos de 50 euros en un establiment d’un centre comercial del Vallès Oriental. Durant el mes de novembre, els investigadors també van identificar nous casos amb bitllets falsificats de 100 euros, entre ells un pagament en una benzinera propera que va permetre obtenir imatges dels presumptes autors.

Dos identificats: un a presó

Les indagacions van permetre identificar dues persones amb antecedents a França. Segons la investigació, es desplaçaven a Catalunya amb vehicles de lloguer i utilitzaven identitats falses per introduir la moneda falsificada al circuit econòmic.

Arran d’aquests fets, el Jutjat d’Instrucció número 2 de Granollers va emetre una Ordre Europea d’Investigació. La recerca es va allargar fins que es va poder localitzar els investigats. Un d’ells va ser detingut a França i empresonat per altres causes.

El passat 26 de maig, els Mossos d'Esquadra en coordinació amb la Gendarmeria francesa, van fer una entrada i registre al domicili de la segona investigada a Pià, a la zona de Perpinyà. Posteriorment, els dies 26 i 27 de maig, es van practicar les declaracions judicials telemàtiques dels dos investigats. La dona ha quedat com a investigada i l'home, a presó.

L’operació ha permès neutralitzar una via activa de distribució de moneda falsificada i posa de manifest el pes de la cooperació policial i judicial internacional en la lluita contra la delinqüència organitzada, segons el cos policial.

