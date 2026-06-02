Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
El Servei Català de Trànsit intensifica el control de motos i des del gener ha posat unes 9.000 sancions a tot Catalunya
Un 65% dels motoristes segueix les marques de traçat en revolts perillosos de la Collada de Toses que el Servei Català de Trànsit (SCT) va posar l'any passat per reduir la sinistralitat. Aquest juny i juliol es faran noves gravacions per veure si les dades es mantenen a aquest nivell o si varien i es valor ampliar-ho amb més senyalització. En una entrevista a l'ACN, el director de l'ens, Ramon Lamiel, ha avançat que també tenen previst complementar-ho amb un control de tot un tram d'aquesta carretera. En paral·lel, des de l'1 de gener i fins al 25 de maig s'han intensificat els controls i la prevenció en la circulació de motoristes a tot el territori. S'han fet més de 2.000 controls i s'han posat prop de 9.000 sancions.
La prova pilot a la Collada de Toses es basa en els bons resultats de les mateixes marques a Àustria. Són adhesius grans amb forma d'el·lipsi que indiquen la traçada a fer de la forma més segura per evitar que el motorista envaeixi el carril contrari, pateixi un xoc frontal o front lateral amb un altre vehicle o una sortida de via per no haver agafat correctament el revolt.
Les marques es van posar a la carretera ripollesa l'octubre de l'any passat, amb la presència de l'expert i enginyer austríac, Martin Winkelbauer, membre de l'organisme Austrian Road Safety Board. També es van posar adhesius en revolts perillosos de la B-124, una carretera que uneix Sabadell amb Calders (Moianès).
Les dades del primer balanç a les dues vies indiquen que un 65% dels motoristes segueix la traçada de les marques i, tal com es preveia, alguns ciclistes també. "Els resultats obtinguts no són dolents", admet el director del SCT, Ramon Lamiel. El juny i juliol es tornaran a posar càmeres per veure si la tendència es consolida o hi ha algun canvi. A més a més, hi ha previst fer un control de tram a aquesta via, segurament des del Parador fins a Ribes de Freser, per aprofundir en l'anàlisi de la via.
Per valorar l'eficàcia de les mesures cal esperar, com a mínim, dos anys. "Cal veure si disminueixen els accidents en el conjunt de la carretera o en aquelles corbes", afirma Lamiel. La previsió és posar més marques en revolts i complementar-ho amb senyalització vertical. A més a més, Diputacions i altres administracions també els han contactat interessant-se per en l'experiència.
Més vigilància i prevenció a tot Catalunya
Lamiel assegura que els motoristes són un dels col·lectius que "preocupen" per la seva vulnerabilitat a la carretera. Des de principi d'any, 21 motoristes han perdut la vida a la carretera i d'aquest i 14 d'aquests ho han fet en carreteres barcelonines. Són el col·lectiu que ha registrat més morts en aquests primers cinc mesos, segons el darrer balanç del SCT. "Malauradament, amb l'arribada del bon temps, se'ns acumula la sinistralitat amb les motos, però no és gaire diferent del 2025 o el 2019", assegura.
Per això "no han esperat al bon temps per començar el programa de control de motos amb els Mossos d'Esquadra. Aquest any s'ha posat en marxa l'1 de gener. Des de llavors i fins al 25 de maig s'han fet 2.076 controls a tot el país i s'han posat prop de 2.000 sancions per infraccions. Aquests operatius inclouen motos espiell (no logotipats), controls de documentació i vigilància amb helicòpter per detectar possibles infraccions com avançaments amb línies contínues.
El director del SCT creu que la millora manera de reduir la sinistralitat amb les motos és la "persistència" amb un conjunt de mesures que van des de la formació de conducció segura, la senyalització de la traçada que s'implementarà a altres punts en un futur i el control amb l'helicòpter i les motos espiell. "Vam començar el 2022 amb dues motos espiell i ara ja n'hi ha més de 22", detalla. "Amb les motos s'ha de persistir", remarca, sense perdre de vista la importància de mesures passives. "Això no ens correspon a nosaltres; si es fessin lleis demanant incorporar mesures de seguretat passiva, evitaríem més accidents, com al seu dia es va fer amb els faldons a les carreteres", conclou.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare