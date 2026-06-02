Interrompuda la circulació de trens de l'R11 entre Girona i Figueres per una incidència a la infraestructura

Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions amb parades intermèdies

UN tren a l'estació de Girona / ACN

ACN

Girona

La circulació de trens de la línia R11 de Rodalies de Renfe està interrompuda des d'un quart de sis de la tarda entre Girona i Figueres a causa d'una incidència a la infraestructura entre la capital gironina i Sant Miquel de Fluvià, segons ha explicat la companyia ferroviària. Adif precisa que l'avaria ve produïda per una manca de tensió a la catenària d'ambdues vies. Renfe ha indicat, alhora, que s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Girona i Figueres amb parades intermèdies. Personal d'Adif treballa per solucionar la situació.

