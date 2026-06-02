Interrompuda la circulació de trens de l'R11 entre Girona i Figueres per una incidència a la infraestructura
Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions amb parades intermèdies
La circulació de trens de la línia R11 de Rodalies de Renfe està interrompuda des d'un quart de sis de la tarda entre Girona i Figueres a causa d'una incidència a la infraestructura entre la capital gironina i Sant Miquel de Fluvià, segons ha explicat la companyia ferroviària. Adif precisa que l'avaria ve produïda per una manca de tensió a la catenària d'ambdues vies. Renfe ha indicat, alhora, que s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Girona i Figueres amb parades intermèdies. Personal d'Adif treballa per solucionar la situació.
