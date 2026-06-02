La Costa Brava enceta juny amb el mar més calent del que és habitual
La temperatura superficial de l'aigua a l'Estartit ha arribat als 22,3 ºC, superant els 20 graus abans del que és habitual per l'època de l'any
L'escalfament del mar a la Costa Brava podria influir en nits més xafogoses i en la intensitat de les tempestes futures
El mar de la Costa Brava ha arribat a l’inici de juny amb valors més propis de ple estiu que de final de primavera. Les dades de l’observador Josep Pascual situen la temperatura superficial de l’aigua a 22,3 ºC a l’Estartit el 30 de maig, pocs dies després que el mar superés els 20 graus davant les Illes Medes més aviat que mai des que hi ha registres en aquesta sèrie.
La dada confirma l’escalfament avançat del mar davant el Baix Empordà, una de les zones de referència per seguir l’evolució de la temperatura marina a Catalunya. El 25 de maig, l’aigua ja havia superat els 20 graus davant les Illes Medes. Cinc dies després, la mesura en superfície arribava als 22,3 ºC, segons les dades de Josep Pascual.
L’inici de juny també manté un ambient càlid a tocar de la costa. Aquest dimarts 2 de juny, a primera hora, l’Estartit marcava 22,6 ºC i Torroella de Montgrí 21,2 ºC, amb una temperatura 4,3 ºC per sobre de la mitjana climàtica d’aquestes dates si es compara la màxima del dia anterior i la mínima del matí amb el període 1991-2020. Pascual resumia la situació amb una frase clara: “Seguim amb temperatures altes per l’època”.
Un inici de juny amb mar encalmat i ambient càlid
El context meteorològic ajuda a entendre la dada. El dia ha començat a l’Estartit amb núvols alts i mitgencs, vent fluix i la mar força encalmada, amb onades de només 0,1 a 0,2 metres. Dilluns ja havia estat un dia assolellat, amb vent feble i una mica de garbí a la tarda. A Torroella, el garbí va arribar als 30 km/h de component sud-sud-est a les tres de la tarda.
Aquest escalfament és especialment evident a la capa més superficial del mar. Això vol dir que pot variar si entren vents que remoguin l’aigua i facin pujar capes més fredes, però el valor continua sent alt per començar juny. L’ECMWF també mostrava aquesta setmana una anomalia càlida de la temperatura superficial del mar al Mediterrani occidental, un context que encaixa amb les mesures locals de l’Estartit.
Amb tot, la prudència tècnica recomana parlar ara d’un mar més calent del que és habitual, més que no pas donar per confirmada una onada de calor marina.
La situació té interès més enllà del bany. Un mar més càlid pot afavorir nits més xafogoses a la costa, augmentar la humitat ambiental i influir en la intensitat de les tempestes si coincideix amb entrades d’aire fred en altura. La clau serà veure si aquest escalfament queda en un episodi puntual de final de maig i inici de juny o si es manté durant les pròximes setmanes.
