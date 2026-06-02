Nova temporada de bany a l'Estany de Banyoles: horaris, serveis i millores per a l'estiu
L'Ajuntament de Banyoles ha renovat totes les boies perimetrals i la línia de vida, amb una inversió de 2.000 euros
La temporada de bany a l’estany de Banyoles s’iniciarà aquest dissabte i s’allargarà fins al 20 de setembre. L’Ajuntament de Banyoles ha dut a terme el canvi de totes les boies perimetrals que delimiten la zona de bany de la Caseta de Fusta, l’ancoratge de les boies més grosses, així com de la línia de vida que facilita l’accés i la sortida de l’aigua a les persones amb dificultats de mobilitat, unes accions que han suposat una inversió al voltant dels 2.000 euros.
Després de les millores que s’han fet en els darrers mesos a la zona de bany de la Caseta de Fusta, Banyoles ho té tot a punt per iniciar una nova temporada de bany. El batlle d’Aigües i regidor de Medi Ambient, Albert Tubert, destaca que “mantenim les 15 setmanes de la temporada de bany amb el servei de socorrista, començant aquest primer cap de setmana de juny i fins al tercer cap de setmana de setembre coincidint amb la celebració de la Travessia de l’Estany”.
Tot aquest seguit de millores se sumen a les que es van fer l’any passat com la col·locació de vuit arbres, els quals aquest any ajudaran a ampliar l’ombratge natural de La Caseta de Fusta, i la instal·lació d’una tarima de fusta de 30 metres lineals.
Més de tres mesos de temporada de bany
La zona de bany públic de la Caseta de Fusta s’ha delimitat la zona de bany, que és d’uns 30 metres des de la riba, i es fixa l’aforament màxim en 250 persones.
L’horari d’accés a la zona de bany de la Caseta de Fusta serà de dilluns a diumenge de les 11 del matí a les 7 de la tarda fins el 30 de juny. Els mesos de juliol i agost l’horari serà cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre, mentre que de l’1 al 20 de setembre l’horari tornarà a ser d’11 del matí a 7 de la tarda.
Durant tota la temporada de bany, i dins dels horaris per cada època, s’oferirà el servei de salvament i socorrisme.
