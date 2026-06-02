La protesta dels metges guanya força: quatre hospitals gironins deixen de fer hores extra
Una campanya del sindicat majoritari dels facultatius renuncia a l'activitat addicional voluntària davant la sobrecàrrega laboral i la manca de resposta del Departament després d'onze dies de vaga
La protesta dels metges guanya força a les comarques gironines. Facultatius de quatre hospitals gironins s’han adherit a la campanya Ni un minut més, impulsada pel sindicat Metges de Catalunya, per tal de deixar de fer hores extra i activitat addicional voluntària com a mesura de pressió per denunciar la sobrecàrrega laboral i la manca de resposta del Departament de Salut.
Segons el recompte del sindicat, la iniciativa afecta quinze serveis hospitalaris gironins repartits entre l’hospital Josep Trueta de Girona, l’hospital Santa Caterina de Salt, l’hospital de Blanes i l’hospital de Palamós. En concret, al Trueta s’hi han adherit els serveis d’Anestesiologia i Cirurgia General; a Blanes, Medicina Interna; i a Palamós, Medicina Interna, Urgències, Ginecologia i Obstetrícia, Pediatria, Urologia, Rehabilitació i Cirurgia General. Al Santa Caterina de Salt, la protesta suma cinc serveis més: Anestèsia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Pediatria, Medicina Interna i Ginecologia i Obstetrícia.
La mesura no implica una vaga general dels hospitals, sinó la renúncia a tota aquella activitat que va més enllà de la jornada ordinària i obligatòria. Això inclou les anomenades peonades, els doblatges de torn, l’assumpció d’agendes afegides per cobrir baixes o vacants i les guàrdies addicionals que no siguin estrictament obligatòries. Metges de Catalunya defensa que aquesta activitat extra s’ha convertit en estructural i que el sistema sanitari la dona per descomptada per sostenir part de l’activitat assistencial.
La campanya arriba després de mesos de mobilitzacions del col·lectiu mèdic. Els facultatius catalans ja han protagonitzat onze dies de vaga des de l’octubre passat per reclamar millores laborals, professionals i assistencials. Davant la falta d’avenços en la negociació amb Salut, el sindicat ha decidit incrementar la pressió amb aquesta nova mesura, que busca evidenciar fins a quin punt l’activitat ordinària del sistema depèn del sobreesforç dels professionals.
Problemes de fons
Metges de Catalunya denuncia que els centres funcionen gràcies a jornades de més i alerta que entre un 25% i un 30% de l’activitat assistencial es fa gràcies a aquesta disponibilitat extra dels facultatius. El sindicat considera que aquesta situació amaga problemes de fons, com la manca de plantilles suficients, la planificació d’agendes sense límits reals, l’obligació de fer guàrdies de 24 hores i la dificultat per garantir descansos efectius.
La protesta, que va començar amb adhesions en alguns serveis hospitalaris, s’ha anat estenent arreu de Catalunya. Segons les últimes dades difoses per Metges de Catalunya, la campanya suma 27 hospitals, 110 serveis hospitalaris i 6 CAP. El sindicat adverteix que la iniciativa pot tenir impacte en l’activitat programada i en les llistes d’espera, precisament perquè una part important de l’activitat que es fa per reduir-les depèn de jornades addicionals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare