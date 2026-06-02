Salut defensa els acords assolits amb els metges davant la campanya «Ni un minut més»
El Departament assegura que ha invertit més de 320 milions en millores laborals i diu que Metges de Catalunya ha declinat participar en el grup de treball sobre les guàrdies de 24 hores
El Departament de Salut ha defensat les millores laborals impulsades els darrers anys per al col·lectiu mèdic davant la campanya Ni un minut més, una iniciativa de protesta que reclama canvis en les condicions laborals dels facultatius i un àmbit de negociació propi, que afecta els serveis d'alguns hospitals i centres d'atenció primària, on s'han deixat de fer hores extra. En un comunicat, Salut manifesta el seu respecte a les reivindicacions impulsades pels sindicats mèdics estatals i, a Catalunya, per Metges de Catalunya, però subratlla que el Govern ha fet “esforços” per millorar la situació del col·lectiu.
Salut posa com a exemple el III Acord de l’Institut Català de la Salut, signat pels sindicats SATSE, UGT, CCOO i també per Metges de Catalunya. Segons el Departament, aquest acord ha comportat millores en jornada, descansos i complements retributius, entre les quals destaca un increment superior al 30% del preu de l’hora de guàrdia. L’acord, vigent fins al 31 de desembre del 2027, ha suposat una inversió de més de 320 milions d’euros.
Tot i això, el Departament reconeix que “no significa que tots els problemes estiguin resolts” i admet que persisteixen preocupacions entre els professionals, com la pressió assistencial, l’organització de les guàrdies, la dificultat per conciliar la vida laboral i personal o la necessitat de reforçar l’autonomia clínica.
En aquest sentit, Salut assegura que ha impulsat un grup de treball per abordar un model organitzatiu alternatiu al sistema de guàrdies de 24 hores. Segons el comunicat, hi han estat convocades totes les organitzacions sindicals i les patronals amb representació, però Metges de Catalunya ha declinat participar-hi i traslladar les seves propostes en aquest espai.
El Departament també defensa que el futur del sistema sanitari passa per transformar els models organitzatius, reforçar el lideratge clínic, reduir la burocràcia, incrementar la capacitat de decisió dels professionals i generar entorns laborals més atractius i sostenibles. Salut vincula aquests objectius al Comitè d’Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut i al projecte dels Centres de Salut Integrals de Referència.
